Abierto Mexicano de Tenis 2026 contará con cuatro jugadores Top 10
El Abierto Mexicano de Tenis 2026 contará con la presencia de cuatro jugadores Top 10 encabezados por el alemán Alexander Zverev (3), el italiano Lorenzo Musetti (5), el australiano Alex de Minaur (6) y el estadounidense Ben Shelton (7) para la edición que se celebrará del 21 al 28 de febrero.
El alemán Zverev, actual semifinalista del Abierto de Australia, buscará por tercera vez regresar a una Final después de que en 2019 que perdió ante el australiano Nick Kyrgios y dos años después en 2021 cuando levantó el título ante el griego Stefanos Tsitsipas.
“Estamos muy contentos y entusiasmados con lo que nos espera este año. Cada año es más difícil por la competitividad y la cantidad de mejoras que ha habido en cada torneo”, dijo Álvaro Falla, CEO de Mextenis y director del torneo.
“Hoy por hoy nos esforzamos muchísimo en tener el mejor escenario, el mejor venue y los mejores hoteles. Cada vez es más competitivo. Fue muy complejo pero estamos teniendo un resultado muy satisfactorio”.
El búlgaro y campeón de la edición 2014, Grigor Dimitrov (45) es otro de los nombres que resalta en la lista de confirmados. La lista del ATP 500 la completan el noruego Casper Ruud (13), Alejandro Davidovich Fokina (14) y Flavio Cobolli (22), junto con Frances Tiafoe 34), además de Gael Monfils (110) en su último año como profesional, entre otros.
En esta edición destaca el congreso de entrenadores que se realizará el 23 al 25 de febrero con figuras como Edgar Giffenig, David Witt y Pedro Clar. En conjunto con CONADE y la Federación Mexicana de Tenis por primera vez celebrarán un torneo para apoyar el desarrollo de jóvenes entre 14 y 16 años.
“Es una gran oportunidad para estos niños disputando su torneo y ver de cerca a sus ídolos. Le va a dar una visión para dónde vamos y el porqué queremos apoyar la parte juvenil en el desarrollo del deporte en México”, aseguró Geoffrey Fernández, director operativo de Mextenis.
El argentino Juan Martín del Potro será el embajador del torneo de Acapulco y formará parte de las denominadas Tennis Talks, donde también estará el alemán Alexander Zverev y Grigor Dimitrov, entre el lunes 23 y el viernes 27.
El mexicano Rodrigo Pacheco es el único mexicano confirmado hasta el momento en el cuadro principal de singles y dobles vía wild card.
El sábado 21 y domingo 22 llevará a cabo la qualy, ese día también se desarrollará el Kids Day y la White Party. El torneo ofrecerá un concierto de clausura con el grupo Moenia.
La venta de boletos se realizará a través de www. abiertomexicanodetenis.com y saldrán a la venta las entradas individuales el próximo lunes, martes y miércoles.