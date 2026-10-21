Abierto Mexicano de Tenis anuncia a tres Top 10 encabezados por Ben Shelton

El Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco contará con tres jugadores ubicados en el Top 10 de la ATP, encabezados por el estadounidense Ben Shelton, actual número cuatro del mundo. El italiano Flavio Cobolli y su compatriota Frances Tiafoe completan la lista de figuras confirmadas para la edición XXXIV del torneo, que se celebrará del 20 al 27 de febrero en la Arena GNP Seguros de Acapulco.

Shelton regresará a México después de firmar la mejor temporada de su carrera en 2026, año en el que alcanzó su mejor posición en el ranking, revalidó su título en el Masters 1000 de Canadá y llegó a la final del US Open. Con 24 años y siete títulos en su palmarés, el estadounidense también consiguió clasificarse por segundo año consecutivo a las Nitto ATP Finals, en Turín.

Por su parte, Flavio Cobolli, actual número seis del mundo, volverá a Acapulco para defender el título que conquistó este año tras vencer a Frances Tiafoe en la final. El italiano alcanzó posteriormente la final de Roland Garros y su mejor posición en el ranking en agosto. Tiafoe, ubicado en el noveno puesto, también confirmó su participación luego de conquistar el torneo de Halle y llegar a las semifinales del US Open durante esta temporada.

La lista de confirmados incluye a otros tres jugadores dentro del Top 30: el estadounidense Brandon Nakashima, número 17 del mundo, quien alcanzó su primera final de un Masters 1000 en Canadá; el argentino Francisco Cerúndolo, número 21, quien debutará en Acapulco tras conquistar dos títulos en 2026, incluido el Abierto de Buenos Aires; y el italiano Lorenzo Musetti, número 26, quien regresará al torneo mexicano después de una temporada complicada por las lesiones.

Además de anunciar a los seis tenistas, Mextenis informó que dará a conocer más jugadores en los próximos días. El torneo también confirmó la incorporación de Clamato como nuevo patrocinador y anunció que las entradas para los días de clasificación, sábado y domingo, tendrán un costo de 350 pesos, mientras que los niños podrán ingresar gratis y disfrutar del tradicional Kids Day. Por primera vez, la ceremonia del sorteo del cuadro principal se realizará el sábado con acceso abierto al público.