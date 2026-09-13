Alexander Zverev alarga maldición de los tenistas estadounidenses en el US Open
El teutón derrotó al joven Ben Shelton; imponiendo su mayor experiencia, Zverev redondeó su mejor temporada con un segundo título de Grand Slam tras el triunfo liberador en Roland Garros
El alemán Alexander Zverev alargó este domingo la maldición de los tenistas estadounidenses en el US Open al vencer al joven Ben Shelton y ganar su primer título de este Grand Slam.
Zverev se impuso por 6-3, 7-6 (7/2), 5-7 y 6-2 a un Shelton que tardó en sacudirse la presión ante los 23.000 aficionados presentes, que confiaban en que fuera el primer tenista local en ganar el título en 23 años.
Imponiendo su mayor experiencia, Zverev redondeó su mejor temporada con un segundo título de Grand Slam tras el triunfo liberador en Roland Garros, una cosecha superior a la de sus grandes rivales, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.
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