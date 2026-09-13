SI Mexico

Alexander Zverev alarga maldición de los tenistas estadounidenses en el US Open

El teutón derrotó al joven Ben Shelton; imponiendo su mayor experiencia, Zverev redondeó su mejor temporada con un segundo título de Grand Slam tras el triunfo liberador en Roland Garros

Redacción SI México

Zverev derrota a Shelton y conquista su primer Abierto de Estados Unidos
Zverev derrota a Shelton y conquista su primer Abierto de Estados Unidos / Matthew Stockman/Getty Images

El alemán Alexander Zverev alargó este domingo la maldición de los tenistas estadounidenses en el US Open al vencer al joven Ben Shelton y ganar su primer título de este Grand Slam.

Zverev se impuso por 6-3, 7-6 (7/2), 5-7 y 6-2 a un Shelton que tardó en sacudirse la presión ante los 23.000 aficionados presentes, que confiaban en que fuera el primer tenista local en ganar el título en 23 años.

Imponiendo su mayor experiencia, Zverev redondeó su mejor temporada con un segundo título de Grand Slam tras el triunfo liberador en Roland Garros, una cosecha superior a la de sus grandes rivales, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Published |Modified
Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

Home/Tenis