Arthur Géa sorprende a Shapovalov y conquista su primer título ATP en Los Cabos
El francés Arthur Géa conquistó el primer título ATP de su carrera al derrotar el sábado al canadiense Denis Shapovalov, campeón defensor del Abierto de Los Cabos, por 6-3 y 6-4 en el estadio Alejandro Burillo.
Géa, número 127 del mundo, superó a Shapovalov, ubicado en el puesto 68 del ranking y octavo cabeza de serie, después de una hora y 23 minutos de partido.
El tenista francés de 21 años, que debutó en el circuito ATP en 2025, cerró en Los Cabos una semana inesperada en la que avanzó partido a partido hasta conseguir el campeonato.
“Para ser honestos, me sorprendió ganar un partido cada día y continuar durante todo el torneo. Fue asombroso y estoy feliz. La final también fue increíble”, declaró Géa en rueda de prensa.
El jugador galo se llevó el primer set en 41 minutos. Durante esa manga salvó los cuatro puntos de quiebre que enfrentó y aprovechó una de las tres oportunidades que tuvo para romper el servicio del canadiense.
En el segundo parcial, Géa salvó dos de los tres puntos de quiebre en contra y convirtió dos de las cuatro oportunidades que generó con el saque de Shapovalov.
El francés llegó al cierre del encuentro con autoridad y dispuso de tres puntos para campeonato antes de completar la victoria que le permitió estrenar su palmarés dentro del circuito.
Shapovalov, por su parte, mostró señales de cansancio y cometió nueve dobles faltas, una cifra que le impidió encontrar estabilidad con su servicio durante la final.
Ambos jugadores ganaron el 74 por ciento de los puntos disputados con su primer saque, pero Géa estableció la diferencia con el segundo servicio: se quedó con el 55 por ciento de esos puntos, frente al 43 por ciento de Shapovalov.
En la final de dobles, los estadounidenses Ryan Seggerman y Patrik Trhac se coronaron al superar a los neozelandeses Finn Reynolds y James Watt por 7-6 (7/4), 6-7 (5/7) y 10-8.
La pareja norteamericana necesitó una hora y 49 minutos para ganar el encuentro y quedarse con el campeonato.
En su décima edición, el Abierto de Los Cabos repartió una bolsa de 920 mil 480 dólares.AFP