Ash Barty fue elegida este jueves para ingresar al Salón de la Fama del Tenis, por lo que la australiana, de 30 años, será homenajeada en agosto de 2027 en Newport, Rhode Island, más de cinco años después de dejar las canchas.

Sin embargo, cuando recibió la noticia, se preguntó si realmente estaba al nivel de las jugadoras que había admirado durante su carrera.

“Para ser sincera, tengo un poco de síndrome del impostor, siento que no encajo del todo”, reconoció Barty en una entrevista con Reuters. La noticia le llegó durante una videollamada con Kim Clijsters y Patrick McEnroe. También recibió felicitaciones de Roger Federer y Martina Navratilova.

Barty ganó tres títulos de Grand Slam en individuales, cada uno sobre una superficie diferente: Roland Garros en 2019, Wimbledon en 2021 y el Abierto de Australia en 2022. Con este último triunfo puso fin a una espera de 44 años sin una campeona australiana en la rama individual femenina del torneo. Apenas dos meses después, cuando todavía ocupaba el primer lugar del ranking mundial, anunció su retiro a los 25 años.

The call every tennis legend dreams of receiving. ❤️🎾 Congratulations to the Class of 2027, @ashbarty and @shingokunieda ✨



Next stop, Newport, Rhode Island, for the Induction Celebration, August 26–28, 2027! pic.twitter.com/acYpesHfpe — International Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) November 19, 2026

La australiana terminó su carrera con 15 títulos individuales, 305 victorias y 102 derrotas. Permaneció 121 semanas como número uno del mundo y cerró tres temporadas consecutivas en la cima del ranking, entre 2019 y 2021. En dobles conquistó otros 12 títulos, incluido el Abierto de Estados Unidos de 2018 junto a CoCo Vandeweghe. Acumuló 23,829,070 dólares en premios, según la WTA, y durante una pausa en su trayectoria tenística también jugó cricket profesional con las Brisbane Heat.

Su relación con el tenis comenzó en una familia de Ipswich, Australia, donde nadie practicaba ese deporte. Sus padres, Robert y Josie, se conocieron jugando golf, mientras que sus hermanas mayores, Sara y Ali, preferían el netball. Ash, en cambio, pasaba horas golpeando una pelota contra la pared del garaje. “Mi primer recuerdo es pedirles a mis papás que jugaran conmigo”, contó en un reportaje de Tennis Australia.

Cuando tenía cuatro años, sus padres la llevaron al West Brisbane Tennis Centre. Jim Joyce, quien se convertiría en su primer entrenador, estuvo a punto de rechazarla porque era demasiado pequeña, pero cambió de opinión al verla golpear la pelota. En 2011, cuando tenía 15 años, Barty ganó el torneo juvenil de Wimbledon y comenzó a perfilarse como una de las grandes promesas del tenis australiano.

Su padre también le habló desde pequeña de sus raíces indígenas australianas. En sus memorias, Barty recordó que tenía siete años cuando Robert le explicó que su familia pertenecía al pueblo ngarigo. Con su ingreso al Salón de la Fama, se convertirá en la segunda persona indígena australiana en recibir este reconocimiento, después de Evonne Goolagong Cawley.

Hoy, Barty vive con sus dos hijos pequeños, quienes, según contó a Reuters, ni siquiera saben que su madre fue tenista profesional. La australiana tampoco ha cambiado de opinión sobre la decisión que tomó a los 25 años. Cuando le preguntaron si se arrepentía de haberse retirado tan joven, respondió: “No, no, no. De nada”.

En enero de 2024 lanzó junto con su familia la Ash Barty Foundation, una organización que apoya proyectos deportivos y educativos para jóvenes australianos mediante donaciones de equipo, financiamiento y programas comunitarios. También colabora con la Cowboys Community Foundation para acercar el deporte a estudiantes indígenas de comunidades remotas.

Barty compartirá la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama con el japonés Shingo Kunieda, elegido en la categoría de tenis en silla de ruedas, después de una trayectoria en la que conquistó cuatro oros paralímpicos y 50 títulos de Grand Slam.