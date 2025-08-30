Coco Gauff saca la casta y avanza a Octavos de Final del US Open
Tras la sangría de bajas masculinas, el tenis estadounidense celebró un balsámico triunfo de Coco Gauff este sábado para avanzar a los Octavos de Final del US Open, donde Jannik Sinner trataba de unirse a Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en la misma instancia.
Gauff pasó por un calvario mental en las dos primeras rondas, producto de sus persistentes problemas con el servicio y de la presión que soporta como ícono local en el Grand Slam de Nueva York.
La número tres mundial, de 21 años, ya fue campeona del torneo en 2023 y en junio conquistó un segundo título grande en Roland Garros.
Aún así, las expectativas siempre están sobre sus espaldas cuando la acción arranca en Flushing Meadows, donde es la favorita de los aficionados.
El público sufrió con ella la noche del jueves cuando se bloqueó tras cometer varias doble faltas y se derrumbó entre lágrimas durante el partido ante la croata Donna Vekic.
Este sábado, fuera de los focos del horario estelar, Gauff recobró confianza con un rotundo triunfo frente a la polaca Magdalena French con el respaldo de una abarrotada pista central.
Gauff se impuso en el primer turno matinal a French (28) por 6-3 y 6-1 en 73 minutos de juego.
La estadounidense cometió cuatro doble faltas y recibió un break, pero no quedó nunca atrapada en una de las espirales de errores que la martirizaron en los partidos anteriores.
El tenis estadounidense también necesitaba un paso adelante de su campeona después de ver partir el viernes a sus dos figuras masculinas más carismáticas, Ben Shelton y Frances Tiafoe.
"Ha sido una semana muy emocional pero creo que necesitaba esos momentos difíciles para seguir adelante", reconoció Gauff. "Me puse mucha presión a mí misma pero intento disfrutarlo y pensar más en el proceso que en los resultados".
Posible reencuentro con Osaka
La joya local avanzó por cuarto año consecutivo a los octavos de final, instancia en la que fue eliminada en 2024 por su compatriota Emma Navarro.
Su próxima rival podría ser Naomi Osaka, dos veces campeona del torneo, si la japonesa supera su cruce del sábado ante la rusa Daria Kasatkina.
Osaka y Gauff se enfrentaron por primera vez en la edición de 2019, en el estreno de la estadounidense en la pista central de Flushing Meadows cuando tenía apenas 15 años.
Gauff perdió aquel emotivo duelo pero pocos meses después eliminó a Osaka en el Abierto de Australia de 2020, en el que la japonesa era la vigente campeona.
También entre las favoritas, la polaca Iga Swiatek se medirá en la noche a la rusa Anna Kalinskaya.
La brasileña Beatriz Haddad Maia, última raqueta latinoamericana en Nueva York, cerrará el programa nocturno frente a la griega Maria Sakkari en busca de su segunda presencia seguida en la cuarta ronda.
Intratable en pista rápida
En la rama masculina, el italiano Jannik Sinner afrontaba la tercera parada de su defensa del título frente al australiano Denis Shapovalov, 29 de la ATP.
Sinner viene mostrando el mejor tenis del torneo junto a su gran rival, Carlos Alcaraz, con el que mantiene la doble carrera por el título y el número uno mundial.
Con el español instalado en octavos, Sinner no tenía margen de error este sábado porque debe mejorar el resultado de Alcaraz para mantenerse en la cima del circuito.
El transalpino puede aferrarse a su extrema fiabilidad en los Grand Slam de pista rápida, en los que suma 23 partidos ganados seguidos, una racha que le brindó el título del US Open de 2024 y los dos últimos del Abierto de Australia.
El primer triunfo masculino del día fue del italiano Lorenzo Musetti, que ganaba 6-3, 6-2 y 2-0 a su compatriota Flavio Cobolli cuando éste se retiró.
El alemán Alexander Zverev, tercer sembrado, pugnará en la noche con el canadiense Felix Auger-Aliassime.
Venus en dobles
Otro gran aliciente de la séptima jornada en Flushing Meadows será el duelo de dobles femenino de Venus Williams.
La emblemática jugadora estadounidense, de 45 años, vivió un deslumbrante estreno formando pareja con la canadiense Leylah Fernández, de 22.
Este sábado tratarán de darle otra alegría al público neoyorquino en su enfrentamiento con la japonesa Eri Hozumi y la noruega Ulrikke Eikeri.