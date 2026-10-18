Davidovich se corona en Shanghái con una remontada épica

El tenista español Alejandro Davidovich (N.26) logró este domingo el título más importante de su carrera tras imponerse a su compatriota Rafael Jódar (N.13) en la final del Masters 1000 de Shanghái, por 1-6, 7-6 (7/5) y 6-4.

A sus 27 años, Davidovich no había ganado hasta este año ningún torneo ATP, pero el de Shanghái es ya el tercero en 2026, tras Mallorca y Chengdu (China).

Davidovich pone el broche a una espectacular gira asiática (con dos títulos), se convierte en el primer español en levantar el trofeo en Shanghái y el 16º en ganar un Masters 1000 desde que se instauró esta categoría de torneos (los segundos en importancia tras los Grand Slam) en 1990.

"Seguramente entrenas cada día para vivir este momento. Sé que hoy estaba más nervioso. Era otra oportunidad para mí, pero no podría describir lo que siento ahora mismo", declaró Davidovich tras el partido.

Con esta victoria, además, el malagueño volverá al Top 15 de la clasificación mundial e igualará la mejor posición de su carrera, empatado a puntos con el estadounidense Taylor Fritz (13º).

Jódar, cerca del Masters

Davidovich parece que esta temporada ha logrado la madurez que necesitaba para instalarse en la élite del tenis, después de perder sus cinco primeras finales del circuito, en varias de ellas desaprovechando incluso bolas de partido.

Jódar, por su parte, se marcha de Shanghái sin título, pero muy cerca de meterse en el Masters que reunirá del 15 al 22 de noviembre en Turín a los ocho mejores tenistas del año, un hito para un debutante en el circuito y que comenzó la temporada en el puesto 168º de la ATP.

El madrileño de 20 años es 9º en la Race, la clasificación con base en los resultados de 2026 que determina los participantes en el Masters, lo que le aseguraría por ahora un billete a Turín por la baja por lesión del aún N.1 del circuito, Jannik Sinner.

Ejercicio de supervivencia

Nada hacía presagiar el resultado final tras ver el desenlace del primer set. Jódar, efectivo con el servicio y expeditivo al resto, se apuntó la primera manga en apenas 27 minutos de juego ante un Davidovich completamente superado.

El malagueño, no obstante, no es de los que se rinden fácilmente y en el segundo set plantó cara.

Volvió a conceder su servicio en el quinto juego, pero inmediatamente después le devolvió el quiebre a Jódar en la primera ocasión en que el madrileño tuvo una bola de break en contra.

Luego perdió una ventaja de 40-0 aunque acabó llevándose el juego para colocarse 4-3 y volvió a disponer de una bola de break en el siguiente para haber tomado la iniciativa ante un Jódar que parecía inmune a la presión.

Davidovich, pese a las dificultades para conservar su servicio, logró llevar el desenlace al tiebreak y aprovechar el único error de Jódar, que mandó fuera una derecha con 5/5, para apuntarse el set tras 72 minutos de encarnizada lucha.

Jódar quedó afectado por el desenlace del segundo set, perdió eficacia con el servicio y tuvo al mismo tiempo un declive físico ante un Davidovich cada vez más crecido y que aprovechó un doble break para llevarse la victoria.