Djokovic estalla contra el juez en duelo ante Zverev: “Debe ser el cambio de reglas más estúpido”

Novak Djokovic volvió a protagonizar un percance con un juez de silla, esta vez en el China Open 2026, durante su duelo ante Alexander Zverev. El tenista serbio mostró su enojo luego de que, tras ganar un punto, se determinara que este debía repetirse por una supuesta interferencia externa al momento del saque, tachando de “estúpida” la decisión arbitral.

La situación se dio este domingo 4 de octubre durante el encuentro de cuartos de final del cuadro individual varonil. Recién en el segundo juego del primer set, el tenista alemán realizó un servicio que complicó a Djokovic, quien logró responder exigido para dejar lo que parecía una pelota fácil para Zverev. A pesar de ello, el germano le pegó con fuerza de más, mandando el tiro sobre la línea de fondo para cederle el punto al serbio.

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Fue en ese momento cuando se desató la polémica. Zverev caminó hacia la silla del juez para manifestar que, al momento de ejecutar su servicio, una pantalla ubicada al fondo de la pista cambió de imagen. El alemán argumentó que esto lo distrajo y solicitó repetir la jugada. Ante el reclamo, el árbitro revisó la repetición en video y, tras percatarse de que efectivamente ocurrió dicha distracción, aceptó anular el punto para volverlo a disputar.

Esto provocó la reacción inmediata de Nole. El veterano de 39 años se acercó para discutir con su rival y con el juez, expresando su inconformidad de que no se detuviera la acción ni se solicitara la repetición al momento exacto del suceso. Djokovic aseguríó que era una injusticia pedir la revisión únicamente después de haber dejado correr la jugada y perder el punto.

“Él sacó, yo jugué un tiro, él jugó otro y recién ahí desafía. ¿Eso está bien? Si le molestó la pantalla, debió frenar después del saque, no continuar”, señaló.

Zverev justificó su accionar indicando que no estaba seguro de si debía detener el juego o esperar a que la pelota saliera para hacer el reclamo, razón por la que solicitó la revisión al terminar la jugada. Aun así, Djokovic arremetió con dureza contra el juez.

"Debe ser uno de los cambios de reglas más estúpidos que he escuchado en mi vida. No tiene ningún sentido. Si un jugador sufre una molestia, frena de inmediato. Si no, podríamos jugar un peloteo de 30 tiros, perder el punto y decir: 'Bueno, ahora voy a desafiar'", sentenció molesto el serbio.

Djokovic avanza a semifinales y supera una marca de Rafa Nadal

Más allá del disgusto, y de haber comenzado abajo en el primer parcial, Djokovic logró reponerse para llevarse la victoria en tres sets con números de 4-6, 6-4 y 6-4. De esta manera, el serbio avanzó a las semifinales, donde sostendrá otro duelo de titanes al medirse ante Daniil Medvedev este lunes 5 de octubre.

Pero eso no fue todo, pues con este triunfo extendió su histórico legado invicto en las pistas de Pekín. Al superar a Zverev, llegó a un registro de 32 victorias y 0 derrotas en el China Open. Con esto, superó a Rafa Nadal y su marca de 31-0 en Roland Garros, la cual sostuvo desde 2005 hasta su primera derrota en 2009, como el arranque invicto más largo registrado por un tenista en un mismo torneo.

Cabe recordar que el certamen chino ha sido dominado por Nole. En cada una de sus seis apariciones anteriores se terminó proclamando campeón, levantando el título en las ediciones de 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015.