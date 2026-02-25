Donna Vekic: el reto de motivarse, luego de una medalla olímpica
Después de ganar una medalla olímpica, encontrar motivación en el tenis no es fácil. La crota Donna Vekic lo admite: tras obtener la presea de plata en París 2024, sufrió para encontrar un nuevo motivo para seguir en el tenis profesional, ni ganar su primer Grand Slam parecía al principio una razón suficiente.
“Mi objetivo siempre ha sido ganar un Grand Slam y sigue siéndolo, pero después de ganar la medalla fue un poco complicado volverme a exigir más. Ya había conseguido algo muy grande”, explicó para Sports Illustrated México, previo a debutar en el Mérida WTA 500.
Vekic tiene cuatro títulos individuales en su carrera en la WTA, todos categoría 250. En los Grand Slams, lo más cerca que se ha quedado de obtener el trofeo fueron una semifinales en Wimbledon en 2024. Su mejor posición en el ranking fue el lugar 17 en 2025.
A pesar de que su carrera no ha tenido grandes logros más allá de la plata en París, a sus 29 años reconoció que el legado que dejó la medalla olímpica en su país la llevó a pensar que ya había hecho todo en su carrera.
“Ver que más niños se involucraron en el tenis a raíz de la medalla es algo que valoro muchísimo y en lo que quiero enfocarme también cuando termine mi carrera”, señaló.
Ese regreso a la rutina competitiva llegó tras una etapa marcada por la adversidad. Entre 2021 y 2023 sufrió un lesiones en la rodilla y una cirugía que amenazó su carrera.
La clave para regresar a las canchas estuvo en tener un círculo cercano que la apoyó: “Es fundamental rodearte de gente buena y creer en ti misma”, contó.
En un tour de la WTA cada vez más exigente, Vekic es consciente de que el tenis actual pasa por los físico. Por ello, para 2026, se enfocó en realizar una pretemporada larga.
“La condición física es clave. Todas juegan increíble, se mueven muy bien, son fuertes, rápidas. Por eso hice una buena pretemporada, para no volver a lesionarme. Ahora me siento en forma y con fuerza para conseguir victorias”
El trabajo mental sigue siendo una pieza central en su día a día, aunque actualmente no trabaja con un especialista. La claridad emocional y psicológica cree que puede marcar la diferencia en partidos cerrados y temporadas largas.
“Uno de los aspectos más importantes en el tenis es tener una mentalidad clara”, comentó.
En la etapa madura de su carrera, Vekic no se intimidad por los talentos jóvenes que han irrumpido en la WTA y mantiene su estilo de juego que la ha acompañado a lo largo de su carrera: agresivo y con buen servicio.
Estar en México la tiene emocionada, ya que aquí, en 2023, conquistó su último título, el de Monterrey. Es el inicio en una temporada en la que llegó a la final en Manila en enero pasado.
Mérida le ayudará a cargarse de energía, piensa que jugar ante el público mexicano la suele impulsar a tener buenos resultados en la cancha.
“El público mexicano suele tener mucha energía, siempre hay mucha gente en las gradas a la que realmente le gusta el deporte. Probablemente eso tenga un impacto en mi juego”.
Con una mejor pretemporada y recuperada de lesiones, la subcampeona olímpica confía que en Mérida confirme su buen momento y recupere motivación para tener la mejor temporada de su carrera.