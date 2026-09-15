El tenis pierde diversidad: de los últimos 43 Grand Slams solo 1 campeón no fue europeo
Hasta el 2004, el tenis todavía era un mundo diverso. Sin embargo, durante poco más de las dos décadas posteriores prácticamente no ha habido nada más que campeones europeos.
Con el título del alemán Alexander Zverev en el último Grand Slam del 2026, el US Open el domingo pasado, se confirmó una tendencia irrefutable, en la que los títulos de los torneos más importantes del tenis individual en la rama varonil siempre quedan en manos de jugadores del viejo continente.
De los 43 torneos de ese calibre celebrados desde el 2006, 42 de ellos han tenido un campeón europeo. Pese a que se juegan cuatro Grand Slams por año (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open) el total de torneos no es 44 por el de Wimbledon que no se disputó en 2020 por la pandemia.
El único jugador no europeo que ganó en ese lapso fue el argentino Juan Martín del Potro, campeón del US Open del 2009. Antes de él, el único no europeo en ganar había sido su compatriota Gastón Gaudio, y poco antes, los estadounidenses Andy Roddick y Andre Agassi, campeones del US Open y Australian Open del 2003, respectivamente.
Reflejo de todo esto fue lo sucedido en este 2026, cuando el español Carlos Alcaraz ganó en Australia; Zverev en Roland Garros, el italiano Jannik Sinner en Wimbledon y Zverev nuevamente en Estados Unidos.
El Top 10 es mucho más diverso que el Top 3
Basta ver el Top 3 del Ranking de la ATP para entender por qué se da esta situación, ya que el número 1 es Sinner, seguido por Zverev y Alcaraz. Al menos, en una panorámica más amplia, la fotografía del Top 10, la diversidad comienza.
Entre el cuarto y el décimo lugar solo dos jugadores son europeos. En cuarto está el estadounidense Ben Shelton, seguido por el canadiense Felix Auger-Aliassime, el ruso Daniil Medvedev, el italiano Flavio Cobolli, el estadounidense Frances Tiafoe, el australiano Alex de Miñaur y el también estadounidense Taylor Fritz.
En la era moderna solo un año no tuvo campeones europeos
Desde 1970 a la fecha, el único año en el que no hubo un europeo campeón de Grand Slam fue 1997, cuando el estadounidense Pete Sampras ganó el Australian Open y Wimbledon, el brasileño Gustavo Kuerten levantó el trofeo de Roland Garros, y el australiano Patrick Rafter se hizo con el US Open.
En los últimos 50 años, los Grand Slams han tenido 142 campeones europeos, 43 estadounidenses, 14 australianos, 10 sudamericanos y 1 africano. De los 10 sudamericanos, 6 fueron títulos argentinos (4 de ellos de Guillermo Vilas, 1 de Juan Martín del Potro y otro de Gastón Gaudio), 3 brasileños (de Gustavo Kuerten) y 1 ecuatoriano (de Andrés Gómez).
El único africano que ganó un título de Grand Slam fue el sudafricano Johan Kriek, quien como tal fue campeón del US Open de 1981, pero curiosamente repitió el título de 1982 de ese torneo, solo que ya se había nacionalizado estadounidense.