Entrevista: Fernanda Contreras, el adiós de una esperanza del tenis
La tenista mexicana Fernanda Contreras Gómez, la jugadora que hizo resurgir el tenis femenil mexicano con tres apariciones en Grand Slam, se despide del tenis profesional.
Sus dos manos al rostro insertas en la arcilla de Rolad Garros, el festejo incrédulo en el pasto fresco de Wimbledon y el rostro cubierto en la pista dura del US Open son tres imágenes para la historia.
Cuando había una sequía de más de dos décadas en el tenis el nombre de Fernanda irrumpió en el 2022 para romper largas rachas. Sus logros eran retratados en las portadas de los diarios nacionales y sus hazañas eran reconocidas por la WTA, el máximo organismo del tenis femenil en el mundo.
Hoy cierra los ojos y las memorias llegan de inmediato. Desde Austin, Texas, toma esta entrevista vía telefónica a Sports Illustrated México.
"Cuando cierro los ojos pasan muchos momentos y pasan muchas fotos. Me acuerdo cuando jugaba en el colegio cuando era niña... me pasan muchas memorias como los Grand Slams".- Fernanda Contreras Gómez
Hace más de un año, Fernanda no podía mover los dedos de sus manos. Solo sostener un vaso de agua era un desafío; imaginarse de nuevo con una raqueta en las manos, impensable. Y aún así regresó al tenis para hoy decir adiós a sus 28 años.
SI: ¿Cómo tomas esta decisión?
Fernanda: Es una decisión muy difícil, llena de muchas emociones, ha sido difícil llegar a esta conclusión, pero tengo que empezar a poner a mi cuerpo primero. Me doy cuenta que cuando juego daño mi muñeca, me costaba abrir la puerta, agarrar cosas y hasta manejar.
SI: ¿Cómo te das cuenta de que el momento ha llegado?
Fernanda: Me di cuenta cuando tenía la pasión, pero mi cuerpo no me lo daba. Jugar todo con una mano fue muy duro y cuando empecé a descansar y tener una vida normal me he sentido muy tranquila con muchas emociones encontradas, pero no tengo resentimiento.
Al mismo tiempo mi cuerpo me dice que es tiempo de algo nuevo y no lo voy a ignorar, voy a escucharlo. Hay algo que por dentro me dijo que era tiempo de comenzar un nuevo camino.
La primera vez se lesionó al caer en una cancha de arcilla una semana antes de Roland Garros 2023. A pesar de una inyección y descanso, la lesión empeoró y, tras volver a caer en Austin, se desgarró completamente, lo que requirió una operación del ligamento de la muñeca.
Esta lesión la mantuvo fuera de las canchas por un tiempo considerable —casi año y medio — y fue el inicio de un largo proceso de recuperación.
"Me hubiera gustado haber descansado más, siento que no descansé lo suficiente especialmente cuando jugaba muchos torneos y me iba muy bien. Hubiera podido ganar dos años más si hubiera descansado mejor".- Fernanda Contreras Gómez
"Los Slams me abrieron muchísimas puertas, pero de lo que más me siento orgullosa es que todos los días me despertaba con muchas ganas de trabajar y me llevaron a la cima de lo que pude. Me siento orgullosa de mi trabajo, llegué a la cima".- Fernanda Contreras Gómez
Es heredera de una dinastía que comenzó su abuelo Francisco “Pancho” Contreras, quien representó a México en Copa Davis, en los 60 y jugó en Roland Garros 1957, 65 años antes que su nieta. Su padre Javier también compitió por México. Fernanda nunca sintió presión por pertenecer a una familia de tenistas.