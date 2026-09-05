¡Escándalo en el US Open! Sabalenka se quejó por un fuerte olor a marihuana
En la rama femenina del US Open, Aryna Sabalenka dio cuenta de la uzbeka Kamilla Rakhimova (92º) por 6-3 y 6-4 sin ceder una sola pelota de break.
El próximo rival de la bicampeona será la estadounidense Taylor Townsend, que venció a la rusa Diana Shnaider, verdugo precisamente de Sabalenka en cuartos de Roland Garros.
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Sin embargo, el triunfo de la número uno mundial pasó a segundo término este viernes en Nueva York, pues durante su partido ante Rakhimova nos dejó una de las anécdotas del torneo.
Antes de sacar en el tercer juego, Sabalenka se giró a la grada para protestar por un inusual olor.
"Alguien está fumando marihuana. ¿Te molesta (hacer algo)? Porque es muy fuerte", pidió Sabalenka a la jueza de silla.
Frente a la prensa relató el breve intercambio que tuvo con los espectadores en la pista Louis Armstrong, la segunda mayor del complejo.
"Les dije algo como: 'Chicos, pueden hacer lo que quieran, fumar lo que quieran, relajarse todo lo que puedan pero, por favor, no lo hagan cerca de las pistas de tenis", explicó.
"No sé si venía del público o de fuera, porque el viento lo lleva hacia el estadio. Solo espero que se fijen un poco más en esas cosas", pidió.
En los últimos años, numerosos tenistas se han pronunciado sobre el aroma a marihuana, cuyo consumo es legal en Nueva York desde 2021, que flota ocasionalmente en algunas pistas de Flushing Meadows. AFP