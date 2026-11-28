Carlos Alcaraz (2º ATP) derrotó con autoridad 6-2 y 6-1 a Arthur Fery (32º) para dar el segundo punto a España ante Gran Bretaña y lograr el pase a la Final de la Copa Davis ante Italia, este sábado en Bolonia.

El primer punto lo había conseguido Rafa Jódar (10º ATP) ante Cameron Norrie (52º) por 6-2 y 7-5. España tendrá la oportunidad de tomarse la revancha de la final del año pasado, ganada por Italia, vigente triple campeona del torneo.

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Por cuarta vez en este siglo alcanzan dos finales consecutivas de Copa Davis



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El primer punto lo había conseguido Rafa Jódar (10º ATP) ante Cameron Norrie (52º) por 6-2 y 7-5. España tendrá la oportunidad de tomarse la revancha de la final del año pasado, ganada por Italia, vigente triple campeona del torneo.

España, que ganó la Davis por última vez en 2019 tendrá la oportunidad de tomarse la revancha de la final del año pasado, ganada por Italia, vigente triple campeona del torneo.

Menos de tres horas en pista

Primero en saltar a la pista, Jódar batió a Norrie en hora y media.

El madrileño, de 20 años y la mayor revelación de la temporada en el circuito masculino, volvió a mostrar que desafía sin inmutarse la presión de los grandes escenarios.

Tras un primer set que resolvió con comodidad, apaciguó la revuelta de Norrie, un veterano de 31 años, en el desenlace del segundo para sentenciar con sangre fría.

"El partido ha sido duro, me he encontrado muy bien en el primer set, pero en el segundo ha habido alguna duda, es normal, es una semifinal de Copa Davis y sabíamos que iba a ser difícil", dijo Jódar ante el micrófono de Álex Corretja.

"Cuando me ha roto sabía que Cameron Norrie iba a luchar hasta el final, así que he estado muy tranquilo en todo momento y he sabido sufrir", añadió.

Luego Alcaraz fue aún más expeditivo ante Arthur Fery, cediendo solo tres juegos en 1 hora y 12 minutos.

Suficiente para preservar su estado físico antes de enfrentarse el domingo al anfitrión italiano en la final.

El español, ganador de siete torneos de Grand Slam, había sido reservado el jueves ante Austria en cuartos debido a que el pasado domingo se proclamó campeón de las ATP Finals en Turín.

En el Torneo de Maestros, que ganó por primera vez, había sufrido problemas en un muslo, por lo que el capitán español David Ferrer ha optado por la precaución a la hora de utilizar a su número 1.

"Ha sido increíble, partido muy, muy completo, él ha salido a intentar hacer cosas que quizá no está acostumbrado a hacer; y eso le ha hecho cometer algunos errores que hemos aprovechado al máximo", analizó Alcaraz tras su duelo.

"En estas pistas un solo golpe te hace llevar la iniciativa. He intentado guardar energía para mañana que seguro que vamos a necesitar", añadió.

Desgaste ante la República Checa

Triple defensora del título, Italia se había clasificado el viernes por la noche, al derrotar 2-1 a la República Checa.

El punto decisivo lo lograron en el dobles Lorenzo Musetti y Andrea Vavassori, que se impusieron por 3-6, 6-1 y 7-6 (7/4) a los checos Jiri Lehecka y Tomas Machac.

Antes, Musetti (27º) había ganado 6-3 y 6-4 a Jakub Mensik (15º), y más tarde Jiri Lehecka (14º) igualó al vencer por 6-2, 1-6 y 6-3 a Flavio Cobolli (7º).

El equipo del capitán Filippo Volandri suma ya 16 victorias consecutivas en la Copa Davis. Su última derrota data de septiembre de 2023, ante Canadá. AFP