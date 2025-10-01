Estrellas del Top 10 brillarán en Acapulco: Zverev, Shelton y Musetti
El Abierto Mexicano de Tenis confirmó a tres jugadores Top 10: el alemán Alexander Zverev (3), el estadounidense Ben Shelton (6) y el italiano Lorenzo Musetti (9). El torneo se celebrará el próximo año del 21 al 28 de febrero, en Acapulco.
El alemán Alexander Zverev es uno de los favoritos al título y conoce el significado de ganar el torneo. En el 2019 perdió la Final ante el australiano Nick Kyrgios y dos años después consiguió la corona ante el griego Stefanos Tsitsipas.
El estadounidense Ben Shelton logró su primer Masters 1000 esta temporada en Canadá y suma tres títulos ATP. En tanto, el italiano Lorenzo Musetti, busca un nuevo título después de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024.
La lista la completan el experimentado noruego Casper Ruud (12), el español Alejandro Davidovich Fokina (20), el italiano Flavio Cobolli (22), el búlgaro Grigor Dimitrov (27) y el estadounidense Frances Tiafoe (28).
Álvaro Falla, CEO de Mextenis, explicó que la conformación del cuadro del torneo se basa en varios criterios clave. El principal es que los jugadores tengan una conexión genuina con el torneo y expresen directamente su interés por participar.
Además, se toman en cuenta la presencia de nuevos talentos que generan entusiasmo entre las nuevas generaciones, como Lorenzo Musetti o Flavio Cobolli, quienes son vistos como figuras emergentes de gran proyección. “Es lo primero y lo más importante. Después analizamos nuevos talentos”.
También se valora la relación de ciertos jugadores con el público y la historia del torneo, como el caso de Grigor Dimitrov, campeón en 2014. Y finalmente, consideran la continuidad de figuras populares como Ben Shelton y Frances Tiafoe. “Le estamos abriendo las puertas a Ben al ser un prospecto importante para en algún momento ganar el torneo”.
La presencia del español Carlos Alcaraz quedó descartada, debido a que el español tendrá compromisos esa semana en el Medio Oriente. El medallista olímpico jugó en la edición 2021, cuando apenas emergía su nombre en el tenis y fue eliminado en la Primera Ronda frente al alemán Alexander Zverev. Y aunque fue invitado en ediciones posteriores su participación fue cancelada por su compromiso con el torneo de Río de Janeiro.
Impulso al talento mexicano
Álvaro Falla destacó la importancia de impulsar al talento mexicano como al joven singlista ––– de 20 años de edad –– Rodrigo Pacheco o al veterano doblista Santiago González, invitado frecuente en Acapulco. "El mayor éxito que podemos tener es que surjan figuras mexicanas en este torneo y venimos trabajando hace rato en hacer challengers y en abrir espacios con wild cards que tenemos a disposición para que asistan".
Este año Rodrigo Pacheco se convirtió en el primer mexicano en ganar un partido de cuadro principal en Acapulco desde Santiago González en 2011. Entonces, con 19 años, venció en tres sets al australiano Aleksandar Vukic ante un estadio que explotó de euforia en la Arena GNP. El mexicano avanzó hasta los Cuartos de final del torneo, donde fue superado por el español Alejandro Davidovich-Fokina.
"No tengo palabras para describir lo que pasó, siento mariposas en el estómago, fue todo muy rápido, fue una emoción increíble y más que nada el público mexicano como me apoyo desde el punto uno hasta el último".- Rodrigo Pacheco, tenista mexicano
"Vamos a hacer lo que en nuestras manos para que los tenistas mexicanos logren alcanzar ese éxito".- Álvaro Falla, CEO de Mextenis
El regreso de una leyenda: Juan Martín del Potro vuelve como embajador del torneo
La exestrella argentina Juan Martín del Potro será embajador del Abierto Mexicano de Tenis 2026 y participará en actividades con el público. Su participación abrirá las puertas para que en el futuro leyendas como Rafael Nadal ––ahora en el retiro–– puedan volver al torneo como parte de la imagen.
El histórico argentino y doble medallista olímpico fue incluido como uno de los candidatos para la Clase 2026 del Salón de la Fama del Tenis Internacional.
“Del Potro es el más entusiasta de ir a participar de un torneo donde acaricio muchas alegrías”.- Álvaro Falla, CEO de Mextenis
Rafael Nadal se coronó en cuatro ocasiones en el Abierto Mexicano de Tenis: 2005, 2013, 2020 y 2022.
Acapulco en números
Asistencia AMT 2025: 75 mil 227 fans
Impacto económico: 695.6 millones de pesos mexicanos
122 medios acreditados
Audiencia TV: 12 millones
176 países alcanzados
"Vamos a disfrutar mucho esta semana con la mejor competición acompañada de las mejores experiencias”- Álvaro Falla, CEO de Mextenis
Top 10 que encabezan en Acapulco
Alexander Zverev (3)
Ben Shelton (6)
Lorenzo Musetti (9)
"Estamos muy orgullosos de contar con esta amplia gama de talento una vez más en el Abierto Mexicano. Seis jugadores dentro del Top 20, varios de ellos que regresan año con año porque disfrutan mucho de nuestro torneo y de Acapulco".- Álvaro Falla, CEO de Mextenis
Top 20 que estarán en Acapulco
Casper Ruud (12)
Alejandro Davidovich Fokina (20)
A seguir
Flavio Cobolli (22)