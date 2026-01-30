SI Mexico

Frente a frente: Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina en la Final del Abierto de Australia 2026

La bielorrusa Aryna Sabalenka y número uno del mundo se enfrentará en la Final por el título del Abierto de Australia 2026 a la kazaja Elena Rybakina, quien la venció en las WTA Finals 2025.

Yarek Gayosso

Elena Rybakina enfrentará a Aryna Sabalenka en la Final del Abierto de Australia 2026.
Elena Rybakina enfrentará a Aryna Sabalenka en la Final del Abierto de Australia 2026. / Lintao Zhang /Quinn Rooney/Getty Images

Si hay una jugadora que puede arrebatarle el título del Abierto de Australia 2026 a Aryna Sabalenka es Elena Rybakina.

La número uno del mundo se instaló a su octava Final de un Major en total y llega sin perder un solo set en el camino, de la misma manera en que lo hizo en 2023 y 2024, cuando conquistó los títulos.

La bielorrusa persigue su tercer trono en el major australiano y el quinto de su carrera deportiva, impulsada por el recuerdo aún más reciente de su conquista en el Abierto de Estados Unidos 2025.

"Me siento bien por el tenis que estoy jugando, no me gusta compararme ni con mi versión de ayer. Estoy viviendo un día a la vez".

Aryna Sabalenka, tenista
Aryna Sabalenka.
Aryna Sabalenka. / Lintao Zhang/Getty Images

Elena llega a la Final sin ceder un solo set, hazaña que solo las hermanas Williams, Venus y Serena, lograron en Wimbledon 2008. Una proeza de hace 18 años.

"Estoy muy feliz de volver a estar de nuevo en una Final del Abierto de Australia, solo queda un paso".

Elena Rybakina, tenista

La kazaja llega con ventaja en el historial reciente, luego de imponerse en el último enfrentamiento y llevarse el título de las WTA Finals 2025.

Esta será la segunda ocasión que se midan en la Final del Abierto de Australia. La primera ocurrió en 2023, con victoria 4-6, 6-3 y 6-4 para Sabalenka.

Elena Rybakina.
Elena Rybakina. / Katelyn Mulcahy/Getty Images for WTA

Lo que tienes que saber de la Final del AO 2026

Rybakina busca su primer título en Australia y Sabalenka, el tercero.
Rybakina busca su primer título en Australia y Sabalenka, el tercero. / Daniel Pockett /Albert Perez/Getty Images
  • 14 veces se han enfrentado y Sabalenka ha ganado 8 de los últimos 14 partidos.
  • La última vez que se enfrentaron fue en la Final de las WTA Finals 2025 con victoria para Rybakina.
  • Ninguna ha perdido un set en su camino a la Final del AO 2026. No sucedía desde las hermanas Williams en la Final de Wimbledon 2008.
  • Es la cuarta final consecutiva de Sabalenka en el Abierto de Australia, la número uno del mundo busca su tercer título del AO y el quinto Grand Slam de su carrera.
  • Si Rybakina gana conseguiría su segundo título de Grand Slam después de Wimbledon 2022.
  • La ganadora se llevará 2.75 millones de dólares y 2 mil puntos en el ránking WTA.
  • La finalista ganará 1.44 millones de dólares y mil 300 puntos del ránking.

FRENTE A FRENTE

La número uno del mundo Aryna Sabalenka enfrentará a Elena Rybakina por el título de la Final en el Abierto de Australia 2026.

Aryna Sabalenka (izquierda) y Elena Rybakina (derecha).
Aryna Sabalenka (izquierda) y Elena Rybakina (derecha). / Clive Brunskill/Phil Walter/Getty Images

ARYNA SABALENKA

JUGADORAS

ELENA RYBAKINA

BIELORRUSIA

PAÍS

KAZAJISTÁN

1

RÁNKING

4

TÍTULOS GRAND SLAM

1

2

TÍTULOS EN EL AO

0

22

TÍTULOS WTA

11

8

ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS

6

484/200

GANADOS/PERDIDOS EN TOTAL

392/163

$ 45,397,966 mdd

DINERO EN PREMIOS

$ 24,476,357 mdd

Revive el último duelo de Sabalenka y Rybakina en las WTA Finals 2025

Revive el duelo de la Final del Abierto de Australia 2023

¿Dónde ver la Final?

Día: sábado 31 de enero

Horario: 02:30 horas

Lugar: Rod Laver Arena

Transmisión: ESPN y Disney+

