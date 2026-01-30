Frente a frente: Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina en la Final del Abierto de Australia 2026
Si hay una jugadora que puede arrebatarle el título del Abierto de Australia 2026 a Aryna Sabalenka es Elena Rybakina.
La número uno del mundo se instaló a su octava Final de un Major en total y llega sin perder un solo set en el camino, de la misma manera en que lo hizo en 2023 y 2024, cuando conquistó los títulos.
La bielorrusa persigue su tercer trono en el major australiano y el quinto de su carrera deportiva, impulsada por el recuerdo aún más reciente de su conquista en el Abierto de Estados Unidos 2025.
"Me siento bien por el tenis que estoy jugando, no me gusta compararme ni con mi versión de ayer. Estoy viviendo un día a la vez".- Aryna Sabalenka, tenista
Elena llega a la Final sin ceder un solo set, hazaña que solo las hermanas Williams, Venus y Serena, lograron en Wimbledon 2008. Una proeza de hace 18 años.
"Estoy muy feliz de volver a estar de nuevo en una Final del Abierto de Australia, solo queda un paso".- Elena Rybakina, tenista
La kazaja llega con ventaja en el historial reciente, luego de imponerse en el último enfrentamiento y llevarse el título de las WTA Finals 2025.
Esta será la segunda ocasión que se midan en la Final del Abierto de Australia. La primera ocurrió en 2023, con victoria 4-6, 6-3 y 6-4 para Sabalenka.
Lo que tienes que saber de la Final del AO 2026
- 14 veces se han enfrentado y Sabalenka ha ganado 8 de los últimos 14 partidos.
- La última vez que se enfrentaron fue en la Final de las WTA Finals 2025 con victoria para Rybakina.
- Ninguna ha perdido un set en su camino a la Final del AO 2026. No sucedía desde las hermanas Williams en la Final de Wimbledon 2008.
- Es la cuarta final consecutiva de Sabalenka en el Abierto de Australia, la número uno del mundo busca su tercer título del AO y el quinto Grand Slam de su carrera.
- Si Rybakina gana conseguiría su segundo título de Grand Slam después de Wimbledon 2022.
- La ganadora se llevará 2.75 millones de dólares y 2 mil puntos en el ránking WTA.
- La finalista ganará 1.44 millones de dólares y mil 300 puntos del ránking.
FRENTE A FRENTE
La número uno del mundo Aryna Sabalenka enfrentará a Elena Rybakina por el título de la Final en el Abierto de Australia 2026.
ARYNA SABALENKA
JUGADORAS
ELENA RYBAKINA
BIELORRUSIA
PAÍS
KAZAJISTÁN
1
RÁNKING
5
4
TÍTULOS GRAND SLAM
1
2
TÍTULOS EN EL AO
0
22
TÍTULOS WTA
11
8
ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS
6
484/200
GANADOS/PERDIDOS EN TOTAL
392/163
$ 45,397,966 mdd
DINERO EN PREMIOS
$ 24,476,357 mdd
Revive el último duelo de Sabalenka y Rybakina en las WTA Finals 2025
Revive el duelo de la Final del Abierto de Australia 2023
¿Dónde ver la Final?
Día: sábado 31 de enero
Horario: 02:30 horas
Lugar: Rod Laver Arena
Transmisión: ESPN y Disney+