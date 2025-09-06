La fuerza de un sueño: Aryna Sabalenka, campeona del US Open 2025
Aryna Sabalenka surgió de las pequeñas canchas de Bielorrusia. A los 6 años iba en el coche con su padre y se detuvieron al ver una larga fila de niñas y niños. Ahí comenzó la historia de una de las tenistas más intrépidas que se convertiría en la número uno del mundo y hoy campeona del US Open 2025.
Nació en Minsk, Bielorrusia. Su padre, Sergey, fue un jugador de hockey sobre hielo, pero después de un accidente automovilístico solo pudo continuar jugando a nivel amateur. Juntos soñaron con que Sabalenka ganaría dos títulos de Grand Slam antes de cumplir 25 años. Un objetivo que le ayudó a mantener la esperanza en medio de cualquier turbulencia.
El carácter de Sabalenka —dicho por ella —ha sido en gran semejanza al de su padre, imagen que influyó en su carrera deportiva.
Su raqueta crujió con fuerza desde la niñez. Debutó en el circuito ITF en Minsk, Bielorrusia, en 2012. Comenzó a levantar títulos en 2015, donde hiló una racha ganadora de 13 victorias hacia el final del año. Los éxitos llegaron. En 2018 terminó la temporada en el puesto 11 del mundo, todo a los 20 años.
De temperamento fuerte en la pista. No es casualidad que bajo su brazo izquierdo luzca un tatuaje de la imagen de un tigre. Un símbolo que le recuerda siempre seguir hacia adelante pese a las adversidades. “Tengo que luchar y ser como un tigre en la cancha”, ha compartido la número uno del mundo.
Y así fue después de que su padre falleció repentinamente de meningitis a los 43 años, en 2019. Ese mismo año Sabalenka, entonces de 21 de edad, entró en el Top 10.
La presión de querer ganar un Grand Slam llegó. La fecha que se había puesto se acercaba y con ello la promesa que había soñado con su padre. Los recuerdos con él fueron motivación para conseguirlo. “Siempre me dijo que tenía que luchar y trabajar duro. Siempre trató de mantenerse fuerte”.
La política y las guerras se cruzaron en el tenis. La bielorrusa no puede competir por su país en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Se le prohibió participar en Wimbledon 2022 junto a todas las jugadoras rusas y bielorrusas. Y usó el micrófono para mostrar su preocupación por la guerra.
Su temperamento la llevó a romper raquetas en las pistas y soltar la furia contra el piso. “Siento que la gente debería tomárselo con más calma con las mujeres en este caso. Es difícil ser una dama todo el tiempo, especialmente para los atletas que están bajo presión y lidiando con tantas cosas”.
Reconocida por su estilo agresivo y arriesgado, su potente derecha y servicio. Alcanzó por primera vez el número uno en el ranking de individuales de la WTA en 2023. Se acercaba la fecha prometida, era la temporada 2023 cuando aseguro su primer título Grand Slam en el Abierto de Australia, pocos meses antes de cumplir 25 años. Se concretaba el sueño que se trazó con su padre.
Comenzó cada vez a centrarse en su propio juego. A divertirse más en la pista. Con esa misma diversión con la que se detuvo en una pista de tenis a los 6 años. Disfrutar de las cosas fuera del tenis como una comida, un café o un paseo por el parque. Le encanta la cocina de su abuela y espera con ansias sus panqueques cuando está fuera de casa.
“Solo tienes que tratar de permanecer en el momento y disfrutar de lo que sea que estés pasando”, dice con un tono de reflexión. “Creo que los desafíos a los que me enfrento realmente me ayudaron a entender eso un poco mejor”.
Llegó a siete finales en 2024, defendiendo su corona del Abierto de Australia, ganando el Abierto de Estados Unidos y también ganó títulos en Cincinnati y Wuhan. Entoces volvió al número 1 en octubre y terminó la temporada como la número 1 de fin de año de la WTA por primera vez en su carrera.
Sabalenka es una de las jugadoras que ha establecido un mayor dominio en su generación y ha ganado títulos importantes en el Abierto de Australia (2023 y 2024) y en el Abierto de Estados Unidos (2024 y 2025).
Sus potentes saques, su determinación imparable y una raqueta la han convertido en la mejor jugadora de los últimos años. Y sobre todo, la fe en sí misma es lo que ha la llevado a la cima.