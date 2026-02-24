Garantizan seguridad en el Abierto Mexicano de Tenis 2026 tras hechos en Jalisco
En redes sociales comenzaron a circular rumores sobre que el Abierto Mexicano de Tenis se cancelaría después de que el pasado domingo un operativo de seguridad abatió a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La organización de Abierto de Tenis desmintió de inmediato, mediante un comunicado, la supuesta cancelación del evento a causa de los problemas de seguridad registrados en Jalisco, los cuales detonaron una ola de violencia y bloqueos en varios estados del país, incluido Guerrero, sede del Abierto de Acapulco.
“El evento continua conforme a lo programado y la operación del torneo se desarrolla con normalidad”, informó la organización del AMT, que se mantuvo en coordinación y comunicación permanente con las autoridades federales, estatales y municipales, bajo los protocolos de seguridad establecidos.
Ese domingo se llevó a cabo con normalidad el Kids Day, jornada familiar donde convivieron las infancias en el estadio principal con los jugadores que compiten en el torneo.
Como cada año, la Gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezó la ceremonia de apertura del torneo junto con integrantes de la organización del torneo , entre ellos, Álvaro Falla, director del certamen ATP 500.
“Desde hace muchos meses tenemos una estrategia que hemos trabajado con Sedena, con Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad pública y todos los que integramos la mesa de paz y también trabajamos muy de la mano con el Gobierno de México. Está asegurada la tranquilidad para todos los visitantes y extranjeros”, afirmó Salgado.
Añadió que en Acapulco se implementó un operativo especial diseñado con anticipación y reforzado tras una reunión extraordinaria de la Mesa de Construcción de Paz. “El torneo se está desarrollando con absoluta normalidad”, sostuvo la gobernadora, quien se retiró del complejo acompañada por un fuerte dispositivo de seguridad de cuatro o más camionetas detrás.
Sin embargo, entre los tenistas surgió preocupación. El mexicano Miguel Ángel Reyes-Varela, que compite en dobles, se pronunció en la zona mixta sobre los acontecimientos.
“Es complicado lo que está sucediendo, por un lado es amargo y difícil celebrar, pero por otro lado aplaudirle a la organización que está cuidando todos los detalles y haciendo lo mejor posible para que la gente que esté aquí presente pueda disfrutar del evento, pero no quita que obviamente estamos preocupados y deseando lo mejor para el país”.
“Hubo mensajes de jugadores que no están aquí y están preocupados. El contacto con la organización fue inmediato para garantizar la seguridad”, expresó anoche el mexicano después de su victoria en Octavos de final.
El torneo cuenta con dos módulos de seguridad y la Guardia Nacional ha intensificado su presencia al rededor del complejo, al que se esperan 80 mil asistentes durante la semana, entre nacionales y extranjeros.
Una aficionada proveniente del Estado de México expresó sentirse segura durante su traslado por carretera. “Me sentí muy segura, más bien me olvidé de todo lo que estaba pasando y me sentí muy segura y muy a gusto (…) Todo libre, nos venimos por carretera y encontramos todo tranquilo”.
Otra seguidora, que asiste al torneo desde hace 10 años, destacó el incremento de vigilancia desde la carretera de Cuernavaca. “Todo está perfectamente cuidado, en ningún momento hemos sentido miedo o algo fuera de lo normal. Todo libre, bastante vigilancia en el camino, teníamos miedo de venirnos y todo estuvo perfecto”,
“Hay mucha desinformación, se comparten información que no es actual, ya cuando vienes te das cuenta que no hay nada que temer”.