Jasmine Paolini, primera sembrada, cumple con el trámite, y avanza a los cuartos de final
La italiana Jasmine Paolini, primera sembrada, debutó en el Mérida WTA 500 con una contundente victoria de 6-0, 6-2 sobre la australiana Priscilla Hon, raqueta 136 del mundo, y cumplió con el trámite de avanzar a los cuartos de final.
Paolini se saltó la primera ronda por ser la mejor rankeada en el certamen, es la séptima mejor del mundo, y por ello jugó hasta el cuarto día del torneo que comenzó el lunes pasado.
Ante Hon, quien el martes eliminó a la local Renata Zarazúa, aprovechó a una rival desconcentrada y que en ningún momento puso resistencia para ganar el partido y dirigirse a los cuartos, en los que espera la británica Katie Boulter.
La europea se impuso en el primer set al ganar el 86 por ciento de sus puntos con el segundo servicio y quebrar tres veces el servicio de su rival. Fue el más disparejo de la tarde.
En el segundo, Hon intentó reaccionar, pero lo más que se acercó fue estar 4-2 abajo, tras lo cual sucumbió ante una rival que recupera su mejor nivel, el de 2024, cuando obtuvo el Masters 1,000 de Doha y entó por primera vez al “Top 10” del ranking de la WTA.
“Es importante empezar con una victoria en el primer partido, te suma confianza para los que vienen. Estoy feliz por mi victoria y espero subir mi nivel”, comentó Paolini, tras la victoria.
Sobre Boulter, señaló que siempre ante ella son batallas duras y cree que la británica tiene ventaja por haber jugado ya dos partidos en Mérida.
En otros resultados, la polaca Magdalena Frech dio una de las sorpresas de los octavos de final al echar a la española Jessica Bouzas Maneiro, séptima clasificada, a la que le ganó por 6- 0, 6-3 en una hora y 15 minutos.
También, la turca Zeynep Sonmez castigó una vez más en Mérida a la estadounidense Ann Li, ahora por 3-6, 7-6 (7) y 6-4, en dos horas y media de partido. Fue la reedición de la final de 2024, el último año que el torneo fue 250, pero el resultado fue el mismo, victoria para Sonmez.