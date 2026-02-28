Jasmine Paolini viene de atrás para vencer a la británica Boulter y avanzar a las semifinales
Jasmine Paolini, primera sembrada, remontó un primer set en el que perdió 6-0 para ganar los dos siguientes por 6-3, 6-3, eliminar a la británica Katie Boulter y avanzar a las semifinales del Mérida WTA 500 en las que se medirá a la española Cristina Bucsa.
Luego de una primera manga en la que cometió 12 errores no forzados y jugó el peor tenis desde que está en Mérida, Paolini se repuso en el segundo set, en el que tuvo un ace, ganó el 56 por ciento de sus puntos con su segundo servicio y aprovechó las tres dobles faltas de su rival para salir avante.
La italiana llegó motivada al tercero, en el que tomó una rápida ventaja de 3-1, tras lo cual quebró dos veces el servicio de Boulter para sellar su pase a la ronda de las cuatro mejores, en donde continuará la búsqueda de su primer título en México y de 2026.
Ahora se citará con Busca, quien antes derrotó a la turca Zeynep Sonmez, campeona en Mérida en 2024. Cristian se impuso por 6-3, 6-4, en un juego que duró una hora y 37 minutos.
Antes, la polaca Magdalena Frech fue la primera en avanzar a las semifinales del Mérida WTA 500, al dejar fuera a la checa Marie Bouzkova, cuarta sembrada, por 6-3, 4-6 y 6-3.
French retará en las semis a la china Shuai Zhang, la sorpresa del torneo ya que proviene de la “qually”. Zhang le ganó a Victoria Jiménez Kasintseva, de Andorra, por 6-1, 6-3.
Zhang dio la nota del torneo en su partido previo al eliminar a la estadounidense Emma Navarro, campeona defensora y segunda sembrada.