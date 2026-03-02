La española Cristina Bucsa, campeona del Mérida WTA 500
Ninguna llegó como la favorita, pero demostraron que el número en el ránking no define lo que pasa en la cancha. Al final, la española Cristina Bucsa, raqueta 63 del mundo, se impuso 6-3, 4-6 y 6-4 sobre la polaca Magdalena Frech, 57 en el ranking, para ganar el Mérida WTA 500.
Fue el primer título 500 para Busca, quien antes obtuvo los trofeos en Hong Kong (250) el año pasado y Limoges (125) en 2023.
La nacida hace 28 años en Moldavida, pero que desde los tres años reside en Cantabria, ganó, además del trofeo, un premio económico acumulado de 244,473 mil dólares.
Bucsa todavía podría ganar más tarde el torneo de dobles, con su compañera, la china Jiang Xinyu, quienes se medirán a la neerlandesa Isabelle Havrelag y la británica Maia Lumsden.
“Quiero dar gracias a mi papá por ponerme nuevos límites y trabajar duro conmigo. Hoy fue una dura batalla y estoy orgullosa de lo que conseguimos, conmigo y toda la gente que me apoya desde casa”, comentó Bucsa, tras el triunfo.
El partido
El único set que no fue parejo fue el primero, en el que Frech se mostró desatinada en sus servicios, al cometer cuatro dobles faltas, ante una española que fue agresiva a lo largo del partido.
Bucsa ganó el 78 por ciento de sus puntos con el primer servicio, lo que le permitió tomar una cómoda ventaja de 3-0, que no soltó y tras quebrar dos veces más el saque de su rival, se convirtió en el 6-1 final.
En la segunda manga, la polaca reaccionó, aunque sin ser dominante, ya que Cristina peleó cada punto. Frech imitó el desempeñó de su rival en el set pasado y se fue 3-0 arriba.
Sin embargo, la ibérica ajustó y se acercó 5-4, pero no fue suficiente: Frech se fajó en los últimos dos puntos e, impulsada por su poderoso primer servicio, ganó 6-4.
La española volvió a mostrar su superioridad en el tercer set, en el que, incluso, concretó un ace. Bucsa marcó el paso con su primer servicio ante una rival que estaba agotada por el juego combativo de la ibérica.
Al final, no supo sacudirse la presión de la española, que obtuvo su primer trofeo 500. Fue un camino largo para Bucsa, en el que dejó fuera a jugadoras de primer nivel como la croata Donna Vekic, medallista de plata en París 2024, en octavos de final.
En cuartos, echó a la turca Zeynep Sonmez, campeona en 2024, el último en el que fue 250, y una de las favoritas de la afición de Mérida. En semis, se topó con la primera sembrada, la italiana Jasmine Paolini, a la que echó en tan solo dos sets y en la final con Frech, quien como ella no llegó como candidata, pero se ganó en la cancha el respeto de las contrincantes.
Todas la campeonas del Mérida Open
Era 250
- Camila Giorgi (2023)
- Zeynep Sonmez (2024)
Era 500
- Emma Navarro (2025)
- Cristina Bucsa (2026)