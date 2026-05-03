La Superdomenica: El histórico dominio simultáneo de Kimi Antonelli y Jannik Sinner
Este domingo 3 de mayo, asistimos, quizá sin advertirlo, a la consagración de la triada provincial de la Superdomenica. Con el triunfo de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Miami y la consagración de Jannik Sinner en el Mutua Madrid Open, el deporte italiano ha sellado hoy un histórico hat-trick de éxitos simultáneos en 2026,
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La primera vez que ambos ocuparon el escalón más alto del podio fue el 15 de marzo de 2026. Antonelli logró en el Gran Premio de China su primera victoria en la Fórmula 1 tras salir desde la pole; apenas unas horas después, Sinner —un reconocido entusiasta de la velocidad y embajador oficial de la F1— conquistó su primer título en Indian Wells al derrotar a Daniil Medvedev por 7-6 (6) y 7-6 (4). “Grande Kimi”, escribió el transalpino en la lente de la cámara.
Dos semanas después, el 29 de marzo, se produjo el segundo hito.
Antonelli dominó el Gran Premio de Japón en Suzuka y se convirtió en el piloto más joven de la historia en liderar el Campeonato Mundial de Pilotos. Casi simultáneamente, Sinner completaba el Sunshine Double al ganar el Miami Open tras su éxito en Indian Wells, una hazaña que logró sin ceder un solo set en todo el torneo.
Sinner venció al checo Jiri Lehecka por 6-4 y 6-4.
Esta vez, el mensaje en la cámara de Sinner —Bez, Kimi, Italia— incluyó también al piloto de MotoGP Marco Bezzecchi.
La jornada de hoy ha certificado la extraña simultaneidad de este binomio.
En la Caja Mágica de Madrid, Sinner ha firmado su quinta victoria consecutiva en torneos de categoría Masters 1000, un récord absoluto desde la creación de la serie en 1990.
Su victoria sobre Zverev por 6-1, 6-2 en solo 58 minutos fue la demostración absoluta de una superioridad física y mental que parece no tener techo. Al otro lado del Atlántico, Antonelli ha gestionado una carrera compleja en Miami, superando problemas técnicos en su monoplaza Mercedes para contener a Lando Norris y extender su ventaja en el Mundial de Fórmula 1.
La próxima gran hazaña de esta dupla podría ocurrir el domingo 7 de junio, fecha en la que coincidirán la final de Roland Garros y el Gran Premio de Mónaco. Con Carlos Alcaraz fuera del torneo debido a una lesión de muñeca, Sinner tiene una oportunidad histórica para conquistar París y completar el Grand Slam de carrera, mientras que Kimi Antonelli buscará su consagración definitiva intentando conquistar las calles del Principado.