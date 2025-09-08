Las jugadoras a seguir en el Guadalajara Open Akron WTA 500
El Guadalajara Open Akron WTA 500 se disputará del 8 al 14 de septiembre en el Centro Panamericano de Tenis y contará con la presencia de la belga Elise Mertens (9), que encabeza el cuadro principal. La polaca Magdalena Frech es la actual campeona defensora y repetirá en el cuadro. Y si alguien sabe lo que es ganar en Guadalajara es la griega Maria Sakkari, quien se coronó en 2023.
Por México, resalta el regreso de Fernanda Contreras, tras una operación en la muñeca, luego de un año de ensueño en 2022, donde jugó en tres de los cuatro Grand Slams de la temporada. La de San Luis Potosí jugará dobles y se enfrentará en Primera Ronda a su compatriota Giuliana Olmos. Y otro nombre que resalta es el de letona Jelena Ostapenko, número 8 del ránking mundial.
Maria Sakkari
Guadalajara es un torneo de buena suerte para la tenista griega Maria Sakkari, quien en 2023 capturó el título —entonces con la categoría 1000— después de 4 años de sequía desde que había ganado su primer título. México es parada obligada para la griega que llegó a estar dentro del Top 3 mundial y su potencia en el saque es una marca registrada.
Fernanda Contreras
La tenista mexicana Fernanda Contreras está de regreso en el circuito después de un año y medio de recuperación por una lesión en la muñeca. El Guadalajara Open Akron es el tercer torneo de la temporada para la mexicana, que jugará dobles con la canadiense Rebecca Marino. La temporada 2022 fue un año de ensueño después de competir en Roland Garros, Wimbledon y el US Open.
Giuliana Olmos
Giuliana Olmos es la mejor doblista mexicana y hará dupla con la jugadora de Indonesia Aldila Sutjiadi. Uno de sus triunfos más recientes fue llegar a la Final de dobles mixtos en Wimbledon en 2024 y sueña con ganar un Grand Slam.
Elise Mertens
La belga Elise Mertens es la primera sembrada del torneo del Guadalajara Open Akron y llega como una de las favoritas para levantar el título en el Centro Panamericano de Tenis. Llega de su reciente participación en el US Open, donde llegó a la Tercera Ronda, en individual, y hasta las Semifinales, en dobles.
Jelena Ostapenko
La letona Jelena Ostapenko es otra de las favoritas para conseguir el título en el Guadalajara Open Akron como número 8 del mundo. La cancha dura es una de sus superficies favoritas y sus mejores tiros son el saque y el revés.
Camila Osorio
Camila Osorio se enfrentará a la rusa Kamilla Rakhimova, a quien ha ganado las cuatro ocasiones en las que se han enfrentrado. La temporada pasada se midieron en los Cuartos de final en Guadalajara y la colombiana venció en dos sets.
Magdalena Frech
La polaca Magdalena Frech es la actual campeona defensora del torneo, el año pasado vivió una de sus mejores temporadas, donde logró su primer título y llegó a la Cuarta Ronda del Abierto de Australia. La número 30 del ránking es una de las contendientes para volver a llevarse la corona en Guadalajara.