Linda Noskova vence a Muchova y conquista su primer título de Wimbledon
Linda Noskova tuvo el título en sus manos, lo dejó escapar durante casi una hora y volvió a recuperarlo en el tercer set. La tenista checa venció a su compatriota Karolina Muchova por 6-2, 5-7 y 6-3 para coronarse por primera vez en Wimbledon.
Noskova necesitó apenas 31 minutos para quedarse con el primer parcial. Su primer servicio marcó la diferencia desde el inicio y le permitió atacar con mayor comodidad, mientras Muchova acumulaba errores y apenas pudo sostener dos de sus turnos al saque.
El segundo set cambió una final que parecía resuelta. Noskova tomó ventaja de 5-2 y dispuso de cinco puntos de campeonato, pero Muchova salvó cada uno y encadenó cinco juegos para imponerse por 7-5. La reacción de la número 10 del mundo llevó el partido al tercer parcial cuando su rival ya había estado a un punto del trofeo.
Noskova respondió con un quiebre temprano en el set definitivo y esta vez protegió la ventaja. La nueva campeona terminó con 10 aces, ganó el 73.8 por ciento de los puntos disputados con su primer servicio y salvó 13 de las 15 oportunidades de ruptura que enfrentó.
Muchova solo convirtió dos de sus 15 puntos de break. Noskova, en cambio, aprovechó cuatro de 13 y terminó el encuentro con una diferencia de 109 puntos ganados contra 92. También fue superior en los puntos totales al servicio, con un 66.4 por ciento frente al 60 por ciento de su compatriota.
La final reunió por primera vez a dos jugadoras checas en un partido por el título de un Grand Slam. Noskova cerró aquella cita inédita con su primer major, después de resistir el momento más complicado de su primera final en Wimbledon.