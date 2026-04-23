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Los Cabos celebra su décima edición con tres Top 20 en el cuadro principal

El Abierto de Los Cabos confirmó a tres jugadores del Top 20 y prepara una edición de aniversario con mejoras en instalaciones, experiencia y actividades familiares.

Yarek Gayosso

El Abierto de Los Cabos celebra 10 años en el circuito de la ATP.
El Abierto de Los Cabos celebra 10 años en el circuito de la ATP. / Manuel Velasquez/Getty Images

La décima edición del Abierto de Los Cabos 2026 confirma a tres jugadores del Top 20: el checo Jiri Lehecka (14) junto a Karen Khachanov (16) y el argentino Francisco Cerúndolo (20). A ellos se suman nombres de peso como el británico Cameron Norrie (23), el canadiense Denis Shapovalov (35), campeón defensor, y el joven español Rafael Jódar (42).

“Estamos muy contentos con esta calidad de jugadores y todos serán bienvenidos. El estadio tiene capacidad para 3 mil 500 personas, estamos trabajando en la experiencia del torneo".

"En el área comercial estamos trabajando en la área de niños y un esfuerzo en reinventarnos en la gastronomía”, dijo el director del torneo, José Antonio Fernández, en la celebración de una década del torneo que se realizará del 25 de julio al 1 de agosto.

Este año, el complejo estrenará una cancha 1 con ocupación para 250 personas, una instalación que la ATP y los jugadores solicitaron.

"Orgullo, dedicación e innovación son las tres palabras que utilizo para definir este torneo. Hemos tenido visitas de muchos directores de torneo y quedan maravillados. Hay que seguir trabajando e innovando", expresó el directivo.

"Tenemos que creciendo, estamos celebrando un ciclo y estamos compartiendo lo que se trabaja en conjunto. Esto es el principio de muchas cosas y ahí es donde estamos".

Las entradas serán gratuitas para los días de la qualy, el sábado 25 y domingo 26 de julio, días en los que celebrarán el Kids Nite y Family Day. 

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Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

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