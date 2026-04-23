Los Cabos celebra su décima edición con tres Top 20 en el cuadro principal
La décima edición del Abierto de Los Cabos 2026 confirma a tres jugadores del Top 20: el checo Jiri Lehecka (14) junto a Karen Khachanov (16) y el argentino Francisco Cerúndolo (20). A ellos se suman nombres de peso como el británico Cameron Norrie (23), el canadiense Denis Shapovalov (35), campeón defensor, y el joven español Rafael Jódar (42).
“Estamos muy contentos con esta calidad de jugadores y todos serán bienvenidos. El estadio tiene capacidad para 3 mil 500 personas, estamos trabajando en la experiencia del torneo".
"En el área comercial estamos trabajando en la área de niños y un esfuerzo en reinventarnos en la gastronomía”, dijo el director del torneo, José Antonio Fernández, en la celebración de una década del torneo que se realizará del 25 de julio al 1 de agosto.
Este año, el complejo estrenará una cancha 1 con ocupación para 250 personas, una instalación que la ATP y los jugadores solicitaron.
"Orgullo, dedicación e innovación son las tres palabras que utilizo para definir este torneo. Hemos tenido visitas de muchos directores de torneo y quedan maravillados. Hay que seguir trabajando e innovando", expresó el directivo.
"Tenemos que creciendo, estamos celebrando un ciclo y estamos compartiendo lo que se trabaja en conjunto. Esto es el principio de muchas cosas y ahí es donde estamos".
Las entradas serán gratuitas para los días de la qualy, el sábado 25 y domingo 26 de julio, días en los que celebrarán el Kids Nite y Family Day.