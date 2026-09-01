¡Los campeones están de vuelta! Alcaraz y Sabalenka brillan en el US Open 2026
Tras el dramático adiós de Novak Djokovic, el Abierto de Estados Unidos respiró este lunes con el tranquilizador triunfo de Carlos Alcaraz en su reaparición tras más de cuatro meses de baja.
La afición del Grand Slam de Nueva York esperaba con más ganas que nunca al vigente campeón, cuyo carisma abrillanta una edición huérfana del número uno, Jannik Sinner, y ahora de Djokovic por su inédita eliminación en primera ronda.
Alcaraz cumplió a la perfección con el plan marcado.
Tumbó al ruso Roman Safiullin (99º del mundo) con un triple 6-4, disfrutó de una afición que lo idolatra desde hace años y se marchó a descansar sin dolor en la muñeca derecha, lesionada en abril en Barcelona.
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"Ahora mismo no tengo nada de dolor. No sé cómo se vio desde fuera, pero mi sensación era que estaba pegándole normal, jugando bastante normal, a mi estilo", dijo en la conferencia de prensa.
"Empecé el día con más nervios de lo habitual pero estaba feliz, porque para mí el objetivo aquí es competir, disfrutar, y ver cómo va a reaccionar mi cuerpo después de los partidos", razonó Carlitos.
"No sé hasta donde voy a llegar"
Tras las sentidas ausencias de Roland Garros y Wimbledon, Alcaraz estaba hambriento por volver a la competición y retomar su sensacional racha de partidos ganados en Grand Slams, ampliada ahora a 15 victorias.
Con ella triunfó el año pasado en Nueva York y el pasado febrero en el Abierto de Australia.
"No sé hasta dónde voy a llegar en el torneo", dijo el ex número uno mundial tratando de frenar las expectativas.
La sola presencia en el cuadro de Alcaraz, sumada a la ausencia de Sinner, lo coloca como favorito pero para llegar a la final del 13 de septiembre deberá pasar muchas pruebas, con la duda de cómo resistirá su carrocería un duelo que se alargue a cinco sets.
De momento mantuvo su imbatibilidad en la ronda inicial de los Grand Slams sobre la misma pista en la que Djokovic cayó por primera vez en su debut en Nueva York a manos del argentino Mariano Navone.
"Fue una gran sorpresa", dijo Alcaraz sobre la debacle del gigante balcánico.
Wawrinka tiene su despedida
Otra figura histórica en despedirse de Nueva York, en su caso para emprender la retirada a final de año, fue el suizo Stan Wawrinka.
Ganador del US Open en 2016, en una final ante Djokovic, Wawrinka fue homenajeado después de caer en su último partido en un Grand Slam ante el italiano Matteo Berrettini por 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) y 6-0.
"Aquí encontré la manera de jugar mi mejor tenis. Siempre fue especial. Una de las razones por las que seguí jugando hasta los 41 años fue para vivir momentos como el que ustedes nos regalaron esta noche", agradeció el ganador de tres Grand Slams a los 8.000 aficionados.
Fils no cumple
El programa de la segunda jornada en Flushing Meadows estuvo especialmente recargado debido a la suspensión por lluvia de numerosos partidos de la tarde del domingo.
El argentino Thiago Tirante, verdugo de Djokovic este mes en el Masters 1000 de Cincinnati, no logró remontar la desventaja que tenía en el quinto set ante el francés Adrian Mannarino, que se impuso por 4-6, 3-6, 6-3, 6-3 y 6-3.
Otro tenista galo, Arthur Fils, protagonizó la decepción del día al caer ante el griego Stefanos Tsitsipas por 4-6, 7-6 (7/3), 6-1 y 6-4.
Flamante campeón en Cincinnati, Fils sigue sin una actuación destacable en un Grand Slam, pese a que era mencionado en la baraja de candidatos.
También emprendían camino algunas de las figuras del tenis estadounidense que sueñan con dejar el trofeo en casa por primera vez desde 2003.
Ben Shelton dio un pequeño susto inicial en su áspera victoria nocturna frente al neerlandés Tallon Griekspoor por 1-6, 6-1, 7-6 (7/3) y 6-2.
"Empecé un poco nervioso esta noche, pero encontré mi ritmo", reconoció el ganador del Masters 1000 de Montreal, apoyado en la tribuna por su pareja, la estrella del fútbol Trinity Rodman.
Otro estadounidense, Brandon Nakashima, se deshizo del argentino Sebastián Baez en sólo 90 minutos por 6-2, 6-1 y 6-0.
Sabalenka puede con Osorio
En la rama femenina los focos apuntaron a la vigente bicampeona, Aryna Sabalenka, que pasó la primera prueba con un solvente triunfo ante la colombiana Camila Osorio.
La número uno mundial superó a Osorio (59º) por 6-2 y 6-4 en el primer duelo en la pista central.
"Significa mucho estar de vuelta y tener la oportunidad del tricampeonato", se felicitó Sabalenka, que tiene también que defender el número uno mundial acechado por varias rivales.
En la noche la polaca Iga Swiatek, campeona en 2022, arrolló a la china Wang Xiyu por 6-2 y 6-3 y enfrentará en segunda ronda a la argentina Nadia Podoroska, que logró la primera victoria de su carrera en el evento ante la suiza Simona Waltert por 4-6, 7-6 (7/5). AFP