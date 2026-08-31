Mariano Navone derriba a Djokovic tras el debut más largo de la carrera del serbio
Mariano Navone consiguió la victoria más importante de su carrera y eliminó a Novak Djokovic en la primera ronda del US Open. El argentino se impuso por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 después de cuatro horas y 36 minutos, en un partido que pasó de la igualdad absoluta al derrumbe físico del serbio durante los dos últimos sets.
El encuentro se convirtió en el partido de primera ronda más largo que Djokovic ha disputado en un torneo de Grand Slam. La marca anterior correspondía a su triunfo sobre Dino Prizmic en el Abierto de Australia de 2024, cuando necesitó cuatro horas y un minuto para superar al croata.
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La batalla en el Arthur Ashe comenzó con intercambios prolongados y pocas diferencias. Navone resistió la presión del cuatro veces campeón en Nueva York y llevó el primer parcial hasta el desempate. El argentino mantuvo la calma en los puntos decisivos y se quedó con el set por 7-6, con un 7-5 en el tie-break.
Djokovic ya mostraba dificultades para desplazarse con normalidad, pero respondió como tantas veces a lo largo de su carrera. El serbio elevó la precisión de sus golpes, soportó los intercambios desde el fondo y encontró una ruptura tardía para ganar el segundo set por 7-5.
El partido conservó la misma tensión durante el tercer parcial. Navone no permitió que el favorito tomara el control con facilidad, pero Djokovic aprovechó una de sus oportunidades y completó la remontada parcial con un 6-4. Después de más de tres horas, el ganador de 24 títulos de Grand Slam quedó a un set de avanzar a la segunda ronda.
La exigencia comenzó a pasarle factura. Djokovic mostró señales evidentes de malestar físico y vomitó varias veces durante el encuentro. A pesar de esos problemas, consiguió una ruptura temprana en el cuarto set y tomó ventaja de 2-1. El partido parecía encaminarse hacia otra victoria construida desde la resistencia del serbio.
Navone no perdió la concentración. El argentino recuperó inmediatamente el servicio y aprovechó la caída física de su rival para ganar cinco juegos consecutivos. Djokovic ya no llegó con la misma velocidad a las pelotas, redujo la intensidad de sus desplazamientos y cometió errores que no habían aparecido durante las tres primeras mangas. El 6-2 envió el partido a un quinto set.
El parcial definitivo confirmó el cambio total del encuentro. Navone sostuvo la profundidad de sus golpes y movió al serbio de un lado al otro de la cancha. Djokovic intentó acortar los puntos, pero su cuerpo ya no respondió. El argentino ganó seis de los siete juegos del quinto set y cerró el partido con un contundente 6-1.
Desde que Djokovic tomó ventaja de 2-1 en el cuarto parcial, Navone ganó 11 de los últimos 12 juegos. Esa diferencia explica cómo un encuentro que permaneció cerrado durante más de tres horas terminó con un dominio absoluto del argentino.
La victoria también tuvo un valor especial para Navone. El campeón de Bucarest llegó al encuentro con cuatro derrotas en sus cuatro partidos previos a cinco sets. Ante uno de los mayores especialistas de la historia en este tipo de batallas, consiguió su primer triunfo en un encuentro que alcanzó el parcial definitivo.
Para Djokovic, la derrota representa un golpe histórico. El serbio no perdía en la primera ronda de un Grand Slam desde el Abierto de Australia de 2006, cuando cayó ante Paul Goldstein. Veinte años después, Navone terminó con una de las rachas de mayor duración en el tenis y detuvo desde el primer día la búsqueda del vigesimoquinto título grande del ex número uno del mundo.
El resultado también vuelve a colocar el estado físico de Djokovic en el centro de la conversación. A sus 39 años, todavía puede competir y superar durante varias horas a rivales mucho más jóvenes, pero su cuerpo ya no siempre conserva la respuesta necesaria para sostener cinco sets. En Cincinnati había sufrido problemas similares ante el argentino Thiago Tirante; en Nueva York, el desgaste volvió a aparecer y esta vez no encontró una salida.
Navone resistió cuando Djokovic parecía cerca de resolver el partido y atacó cuando detectó la debilidad de su rival. El argentino sobrevivió al debut más largo del serbio en un Grand Slam, obtuvo su primera victoria a cinco sets y firmó una de las mayores sorpresas de la edición 2026 del US Open.