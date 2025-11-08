Masters ATP: Alcaraz y Sinner llegan al combate final; Djokovic es baja
Después de haber reinado en la temporada 2025, el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz podrían cruzarse una última vez en el Masters ATP de Turín, que arranca este domingo y que pone en juego ser el número 1 mundial.
Ambos tenistas no perdieron el tiempo y ya llevan unos días en la capital piamontesa para aclimatarse a la pista del Inalpi Arena, escenario de las finales ATP desde 2021.
Delante de 4,000 espectadores emocionados y emitido en directo por la televisión italiana, ambos tenistas disputaron incluso un intenso set para entrenarse.
Después, ambos se acercaron sonrientes a la red y se hicieron una selfi, que Alcaraz publicó más tarde en redes sociales acompañado de dos emojis: dos espadas cruzadas y el número 1.
Y es que esta quinta edición en Italia del "torneo de maestros" podría llamarse "batalla por el trono".
Gracias a su victoria en el Masters 1000 de París, Sinner recuperó el número 1 del mundo. En su país natal, el tenista de 24 años pone en juego los 1,500 puntos conquistados el año pasado, cuando encadenó cinco victorias sin conceder ningún set.
Eliminado en la fase de grupos el año pasado, Alcaraz, de 22 años, tan solo sumó 200 puntos en Turín.
"Una temporada increíble"
Los dos jugadores que se han repartido los Grand Slam este año (Abierto de Australia y Wimbledon para Sinner, Roland Garros y US Open para Alcaraz) tan solo están separados en la clasificación ATP por 250 puntos.
"Es uno de los torneos más importantes del año por el simple hecho de que está en juego el N.1 mundial", reconoció Sinner, que acumula 51 victorias y seis derrotas este año, en el que ha conquistado cinco trofeos.
"Si gano, mejor. Si no, seguirá siendo una temporada increíble", declaró el italiano.
Es también la ocasión para que Sinner, que juega "en casa" y sobre su superficie favorita (pista dura cubierta, donde acumula 26 victorias consecutivas), doblegue a su gran rival.
El español lidera el cara a cara particular, con diez victorias por cinco de Sinner, que ha perdido cuatro de los cinco partidos que han disputado este año.
"Cuando la gente se imagina nuestra rivalidad, nuestra lucha por el primer puesto mundial, piensan que nos odiamos, pero en realidad nuestra rivalidad es muy sana, nos parecemos", confesó Carlitos.
El español ha ganado ocho títulos en 2025 con un balance de 67 victorias y ocho derrotas, la última de ellas en su entrada en liza en el Masters 1000 de París.
Lo único seguro es que si se cruzan en semifinales el sábado o en la final el domingo, se tratará del último duelo entre ambos tenistas del año.
Sin Djokovic
Al contrario que Alcaraz, Sinner ha decidido no participar en la Final 8 de la Copa Davis, trofeo que ganó con Italia en 2023 y 2024.
Su decisión ha sentado muy mal a sus compatriotas, ya que este año la fase final se celebra en Bolonia.
Sinner ha atravesado una temporada complicada en lo físico, pero también en lo emocional, al tener que cumplir una sanción de tres meses de suspensión por controles positivos a anabolizantes y sus abandonos en los Masters 1000 de Cincinnati y Shanghái.
Si los dos patrones del tenis mundial están claramente identificados, el "tercero en discordia", la leyenda Novak Djokovic, no estará en Turín.
El serbio de 38 años anunció su baja el sábado después de conquistar el torneo de Atenas, el 101º título de su carrera. "Nole" explicó su ausencia en el torneo que ha conquistado en siete ocasiones -récord- por una lesión en el hombro.
El italiano Lorenzo Musetti, su víctima en Atenas, le reemplaza en el grupo denominado "Jimmy Connors" junto a Alcaraz, el estadounidense Taylor Fritz y el australiano Alex De Miñaur.
En el otro grupo, "Björn Borg", el alemán Alexander Zverev, doble vencedor de la prueba, el estadounidense Ben Shelton y el canadiense Felix Auger-Aliassime, pondrán a prueba a Sinner.
