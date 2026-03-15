Medvedev fulmina el año perfecto de Alcaraz en Indian Wells
La imbatibilidad de Carlos Alcaraz en 2026 llegó hoy a su fin en las Semifinales del Masters 1000 de Indian Wells frente a Daniil Medvedev, que pugnará por el título contra Jannik Sinner.
El ruso Medvedev batió al español por 6-3 y 7-6 (7/3) y cobró venganza por las dos finales perdidas en esa misma pista en las temporadas 2023 y 2024.
Alcaraz, número uno mundial, vio esfumarse así su racha de 16 partidos ganados de forma consecutiva este año, con las que había alzado los títulos del Abierto de Australia y del ATP 500 de Doha.
De vuelta a su mejor nivel después de un desastroso 2025, Medvedev sometió desde su potente servicio a un Alcaraz sin chispa, visiblemente afectado por las temperaturas superiores a los 30º Celsius en el desierto californiano.
Indian Wells, primer Masters 1000 del año, es uno de los torneos donde mejor ha rendido Alcaraz, que no se ha bajado antes de Semifinales desde 2021.
Dos pelotas de set perdidas
Medvedev, de 30 años, exhibió lo mejor de su repertorio, con un servicio dominante y piernas y brazos para devolver golpes desde cualquier lugar.
Alcaraz vio cómo el ruso, el tenista con más partidos ganados este año (18), se apuntaba la mayoría de los intercambios más vibrantes que normalmente caen de su lado.
"Cuando juegas contra alguien como Carlos pierdes muchas veces", reconoció después el ex número uno mundial. "Es un jugador increíble, con golpes increíbles, defensa, ataque, resto, todo. Así que tienes que estar en tu mejor nivel".
A Medvedev le sirvió su única bola de break para adjudicarse el primer set.
En el segundo fue el primero en entregar el servicio pero, al verse 3-1 abajo, devolvió inmediatamente el quiebre.
Alentado por el público de la pista central, Alcaraz siguió insistiendo hasta avanzarse 5-4 y tener dos pelotas para empatar el partido, pero Medvedev las contuvo de nuevo con el saque.
La superioridad del ruso se concretó en un tiebreak en el que llegó a tener una ventaja de 6/1.
"Resistí en el segundo set como pude", explicó después el ganador. "Pero estoy jugando un gran tenis. Muy contento de ganar a alguien tan fuerte como él".
Primera final para Sinner
La exhibición de Medvedev dejó a los aficionados de Indian Wells sin la esperada Final entre Alcaraz y Sinner, que hubiera sido la novena entre los dos gigantes del tenis actual.
Sinner sí hizo los deberes para clasificar a su primera final de Indian Wells con un rotundo triunfo ante el alemán Alexander Zverev por 6-2 y 6-4.
El número dos mundial se erigió en el primer italiano en alcanzar la final masculina de este prestigioso torneo, del que se ausentó en 2025 por el doble positivo por clostebol registrado un año antes.
Zverev, que jugaba sus primeras semifinales de Indian Wells, le facilitó la tarea al mostrarse muy impreciso en la mayoría de los puntos importantes.
Sinner, que no ha cedido un set en el torneo, zanjó el duelo en apenas una hora y 23 minutos y comenzó la recuperación para la final del domingo ante Medvedev, al que ha batido en sus tres últimos encuentros.
"Ha vuelto a un nivel muy alto", reconoció Sinner mientras el ruso se medía con Alcaraz. "Tiene un saque muy potente, está restando muy bien, muy profundo (...) Ha encontrado de nuevo un muy buen equilibrio en la pista.
Para el italiano, un triunfo el domingo supondría reactivar un arranque decepcionante, en el que tropezó en Semifinales del Abierto de Australia y Cuartos de final de Doha.
En la rama femenina, las dos primeras del ránking mundial, Aryna Sabalenka y Elena Rybakina, chocarán también el domingo por el título de este torneo de categoría WTA 1000.
AFP