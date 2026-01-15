Mexicanas y mexicanos en el Abierto de Australia 2026
La tenista mexicana Renata Zarazúa y los doblistas Giuliana Olmos, Santiago González y Miguel Ángel Reyes-Varela competirán en el Abierto de Australia 2026.
Renata Zarazúa jugará el décimo Grand Slam en su carrera, noveno de manera consecutiva y está en Australia por tercer año al hilo. La mejor singlista mexicana ––80 del ránking de la WTA–– se enfrentará en la Primera Ronda a la jugadora checa Marie Bouzková, número 45 del mundo.
Llega al primer Grand Slam de la temporada después de alcanzar los Octavos de final en Hobart, donde fue eliminada por la estadounidense Iva Jovic por 6-1 y 6-2.
En la edición pasada la mexicana llegó hasta la Segunda Ronda, donde fue eliminada a la postre por la italiana Jasmine Paolini. En aquel momento se ubicaba 70 del ránking mundial y ofreció resistencia con un juego intenso, en un partido que se disputó en la Rod Laver Arena.
Un año antes se clasificó al Abierto de Australia a través de la qualy y llegó hasta la Primera Ronda ante la también italiana Martina Trevisan.
El doblista mexicano Santiago González llega al Abierto de Australia luego de arrancar la temporada en el torneo de Brisbane, donde hizo dupla con el neerlandés Jean-Julien Rojer y luego con David Pel, en el ASB Classic.
En dos ocasiones Santiago ha llegado a Cuartos de final en el Abierto de Australia ––en las ediciones de 2012 y 2020, en aquella edición competía con el inglés Ken Skupski.
Después de llegar a los Cuartos de final del torneo de Hobart, la mexicana Giuliana Olmos ––48 del ránking–– estará en Australia, uno de sus mejores resultados en este torneo fueron los Cuartos de final en 2021, donde jugaba con la canadiense Sharon Fichman.
Miguel Ángel Reyes-Varela hará dupla con el ecuatoriano Gonzalo Escobar. Los mexicanos Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez fueron eliminados en el torneo de clasificacióny no lograron conseguir su boleto al cuatro principal de singles.