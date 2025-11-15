México remonta y gana 2-1 a Dinamarca
Giuliana Olmos y Renata Zarazúa consiguieron una victoria por 6-3 y 7-5 sobre Rebecca Munk Mortensen y a Johanne Svendsen que le dio a México una ventaja 2-1 ante Dinamarca en el Grupo A de los playoffs de la Billie Jean King Cup que se celebran en Monterrey, Nuevo León.
El primer punto de singles se lo llevó la danesa Rebecca Munk Mortensen con un triunfo sobre la mexicana Victoria Rodríguez por 6-4 y 6-4 en un partido que duró una hora y 32 minutos.
En su turno, Renata Zarazúa llegó a estar 3-1 en contra y resurgió después de cinco games de manera consecutiva que hicieron que México igualara la serie 1-1 después de un 5-7, 6-3 y 6-3 sobre Johanne, en una batalla de 2 horas y 37 minutos.
En el juego de dobles, Renata Zarazúa y Giuliana Olmos vencieron por 6-3 y 7-5, en una hora y 41 minutos, ante Munk Mortensen y Johanne Svendsen.
Al momento, las mexicanas son líderes del Grupo A con una marca 2-1, cuatro sets a favor y tres en contra. Las danesas están parcialmente al fondo con 0-1, tres mangas en su favor y cuatro en contra. Y el domingo enfrentarán a Canadá.
"Les agradecemos muchísimo por quedarse hasta tarde. Los quiero muchísimo y los esperamos el domingo ante Canadá".- Renata Zarazúa, tenista mexicana