Mirra Andreeva conquista las WTA Finals en Indian Wells sin ceder un solo set

Mirra Andreeva consumó su consagración este domingo al conquistar las WTA Finals sin conceder un solo set. La tenista rusa, con apenas diecinueve años, superó a la ucraniana Elina Svitolina por 7-5 y 6-3 en la pista central de Indian Wells, sede californiana del torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del circuito.

Este triunfo la convierte en la campeona más joven desde Maria Sharapova en 2004. Bajo la tutela de la exjugadora Conchita Martínez, Andreeva corona una temporada de vertiginosa eclosión.

Comenzó el año en el noveno puesto y asegura la segunda posición mundial para cerrar 2026, tras desbancar a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

A su victoria en Roland Garros el pasado mes de junio se suman cuatro títulos en total, cifras que igualan a Elena Rybakina como la jugadora más laureada del periodo.

La kazaja, número uno y campeona defensora, faltó a la cita en esta edición trasladada desde Arabia Saudita, de modo que su primacía queda expuesta ante el empuje de Andreeva de cara a 2027.

Frente a una adversaria trece años mayor y ante dieciséis mil espectadores volcados con la ucraniana, la joven rusa exhibió firmeza mental.

En el primer parcial, neutralizó con rapidez un quiebre adverso con ventaja de 5-4. En el segundo, contuvo cuatro pelotas de break en el séptimo juego para sellar el triunfo en una hora y cuarenta y ocho minutos gracias a la precisión de su primer servicio.