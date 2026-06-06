Mirra Andreeva vs Maja Chwalińska: París corona a una campeona inédita en la final femenil de Roland Garros
La mítica arcilla de la Philippe-Chatrier se prepara para albergar una de las finales más singulares, inesperadas y generacionales en la historia reciente del tenis femenino.
Tras dos semanas de puras sorpresas en las que las cuatro máximas favoritas al título —Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina y Coco Gauff— se despidieron antes de las semifinales, Roland Garros 2026 coronará a una campeona inédita de Grand Slam.
De un lado de la red estará la joven prodigio rusa Mirra Andreeva, octava cabeza de serie de 19 años. Del otro, la gran revelación del año, la polaca Maja Chwalińska, de 24 años, quien ha completado una andadura que desafía cualquier lógica deportiva al llegar desde la fase previa.
Mirra Andreeva, acumula en este 2026 una espectacular marca de 21 victorias y solo 3 derrotas en tierra batida, una gira que ya incluye el título en Linz y la final en Madrid.
Su paso por París ha sido implacable. Solo ha cedido un set en todo el torneo, concretamente en su debut de segunda ronda frente a Marina Bassols Ribera. A partir de ahí, su tenis fluyó con una madurez impropia de su edad, superando con holgura a Marie Bouzkova, Jil Teichmann y Sorana Cîrstea.
Su momento cumbre llegó en las semifinales, donde barrió de la pista a la decimoquinta sembrada Marta Kostyuk por 6-1 y 6-3, quebrando además la racha invicta de 17 partidos que la ucraniana ostentaba sobre arcilla. Bajo la tutela de la mítica Conchita Martínez, subcampeona en París en el año 2000, Andreeva parece haber encontrado el equilibrio emocional idóneo para complementar su velocidad eléctrica y sus golpes de alta precisión.
En el extremo opuesto del espectro tenístico se sitúa Maja Chwalińska. Ubicada en el puesto 114 de la clasificación mundial antes de pisar París, la polaca ha firmado una gesta que ya descansa en los libros de historia: es la primera tenista en la historia de Roland Garros que accede a la final individual femenina proviniendo de la fase de clasificación.
En toda la Era Abierta, solo la británica Emma Raducanu en el Abierto de EE. UU. 2021 había logrado semejante hazaña en un torneo de Grand Slam.
Chwalińska ha enlazado nueve triunfos consecutivos en suelo parisino. Tras superar la previa, dejó en el camino a figuras de la talla de la campeona olímpica Zheng Qinwen , Elise Mertens , la top ten Maria Sakkari —a quien le arrebató el único set que ha perdido en la quincena , Diane Parry , Anna Kalinskaya y, finalmente, a Diana Shnaider en semifinales por un vibrante 7-6(4) y 6-4.
Este éxito tiene un trasfondo humano de superación absoluta. Hija de un minero de carbón jubilado y una recepcionista, Chwalińska despuntó de júnior al lado de su compatriota Iga Świątek.
No obstante, el abismo de resultados con su amiga sumió a Maja en una profunda depresión que la obligó a retirarse temporalmente del circuito en 2022. Su reconstrucción deportiva y personal ha sido guiada con infinita paciencia por su entrenador de toda la vida, Jaroslav Machovsky, con quien mantiene un vínculo casi filial.
El impacto de esta quincena en la carrera de Chwalińska no solo es deportivo, sino que transformará radicalmente su realidad financiera.
Con unas ganancias acumuladas a lo largo de toda su carrera profesional de $864,030 , su acceso a la gran final le garantiza un premio de 1.4 millones de euros —aproximadamente 1.6 millones de dólares—, duplicando con creces su patrimonio en apenas dieciocho días.
Si logra levantar la Copa Suzanne-Lenglen, la recompensa ascenderá a los 2.8 millones de euros.
Deportivamente, su ascenso en el ranking de la WTA es meteórico. Pasará del puesto 114 al 21, e ingresará al selecto top 15 (puesto 14) en caso de salir campeona.
Sin embargo, debido a las rígidas normas de inscripción de la WTA, Chwalińska se enfrenta a la paradoja de tener que disputar la fase previa de Wimbledon en unas semanas, a menos que reciba una invitación especial por parte del torneo londinense.
El duelo de este sábado será el primer enfrentamiento oficial entre ambas, y planteará una magnífica batalla de estilos sobre la Court Philippe-Chatrier.
Andreeva, una diestra sumamente agresiva, buscará imponer sus tiros pesados, profundos y su asombrosa aceleración de pelota. No obstante, Chwalińska, una jugadora zurda de solo 1.65 metros de estatura, contrarrestará la potencia física de su rival con un tenis de la vieja escuela lleno de variantes, efectos pronunciados, dejadas milimétricas y globos defensivos de altísima precisión táctica.
La consistencia será el gran factor del partido. La polaca ha cometido solo 99 errores no forzados en todo el cuadro principal frente a los 153 de la rusa.
En el papel, Andreeva se presenta como la gran favorita, pero Chwalińska ya ha demostrado que el cartel de víctima le sienta de maravilla. París asistirá a una batalla emocionante donde el poder puro de una adolescente tocada por la varita de la genialidad medirá fuerzas contra la astucia y la emotiva redención de una tenista que ya ha ganado su batalla más importante fuera de las pistas.