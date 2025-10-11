Pegula despide a Sabalenka de Wuhan y se jugará el título con Gauff
La tenista estadounidense Jessica Pegula, sexta jugadora del ranking, derrotó este sábado en Semifinales a la número uno mundial Aryna Sabalenka por por 2-6, 6-4 y 7-6 (7/2) y jugará mañana por el título del WTA 1000 de Wuhan contra su compatriota Coco Gauff.
"Es una locura, no llego a creerlo que haya remontado así", declaró Pegula, quien ha ganado siete de sus ocho últimos partidos en tres sets y que había perdido contra Sabalenka en la Final del US Open en 2024 y en Semifinales este año en Nueva York.
En su torneo de regreso al circuito tras su triunfo en el US Open a comienzos de septiembre, Sabalenka no ha podido reeditar el título en Wuhan que ya ganó en sus anteriores participaciones (2018, 2019 y 2024).
De hecho, el de este sábado es el primer partido que pierde Sabalenka en este torneo que se disputa en Wuhan, en el centro de China.
Pegula, que comenzó el partido perdiendo el primer set sin haber ganado una sola vez su servicio, estuvo a un juego de la derrota, pero con 2-5 en tercer set reaccionó y dispuso de dos bolas para ganar el partido con 6-5 a favor.
Desaprovechadas estas ocasiones, el triunfo se decidió en el tie break, donde la originaria de Buffalo no dio opción a la bielorrusa (7/2).
Gracias a esta victoria, la tercera en once duelos contra Sabalenka, la estadounidense de 31 años se jugará el título contra su joven compatriota Gauff (21 años).
Gauff, número del mundo, se impuso en la primera Semifinal a la italiana Jasmine Paolini (8) por un claro 6-4 y 6-3.
- Coco "asusta" a Jasmine -
"Estoy muy satisfecha por la manera como jugué hoy; fue duro, especialmente con el servicio, pero hicelo que tenía que hacer para salir adelante", se felicitó la estadounidense.
Gauff tratará el domingo de ganar su tercer WTA 1000, la categoría más importante de los torneos después de los cuatro Grand Slams, tras sus victorias en Cincinnati en 2023 y Pekín en 2024.
Este año perdió las dos Finales que disputó: en Madrid y Roma, ambas en tierra.
Pegula, por su parte, lograría su cuarto WTA 1000 tras Guadalajara (2022), Montreal (2023) y Toronto (2024).
Gracias a sus resultados en Wuhan, Pegula tiene asegurada su participación en las Finales WTA, torneo que reunirá a final de temporada a las ocho mejores raquetas de la temporada en Riad.
En los duelos entre ambas, Pegula ha sumado cuatro victorias frente a Gauff, con solo dos derrotas.
AFP