Rafa Nadal volverá a las pistas casi dos años después de su retiro
Rafa Nadal volverá a las pistas. No será para disputar un torneo oficial ni para iniciar un nuevo capítulo en su carrera profesional, sino para reencontrarse con el tenis que marcó su vida y celebrar una década de la academia que lleva su nombre.
El ganador de 22 títulos de Grand Slam regresará a una pista el próximo 3 de octubre, casi dos años después de su retiro del circuito profesional, para disputar el "Rafa Nadal Academy Slam", un evento de exhibición que dará inicio a las celebraciones por el décimo aniversario de la academia en Manacor, Mallorca.
Nadal, ganador de 14 Roland Garros, compartirá pista con algunos de los rivales y amigos que lo acompañaron durante su trayectoria, de acuerdo con el anuncio de la academia. Los nombres de los participantes serán revelados en los próximos días.
Será la primera aparición de Nadal en una pista desde su despedida del tenis profesional en noviembre de 2024, cuando disputó las finales de la Copa Davis con España en Málaga.
El español cerró entonces una carrera de más de dos décadas marcada por 22 títulos de Grand Slam, incluidos 14 Roland Garros, además de una rivalidad histórica con Roger Federer y Novak Djokovic y una colección de 92 títulos ATP.
Ahora, su regreso tendrá como escenario el lugar que comenzó a construir en paralelo con los últimos años de su carrera.
La Rafa Nadal Academy abrió sus puertas en 2016 en Manacor, su ciudad natal, con la intención de combinar formación deportiva y académica para jóvenes tenistas. Una década después, sus instalaciones han recibido a jugadores que posteriormente alcanzaron los primeros lugares del ranking mundial.
Entre ellos está el noruego Casper Ruud, actualmente número 18 del mundo y quien llegó a ocupar el segundo puesto del ranking ATP. También pasó por la academia la filipina Alexandra Eala, actual número 18 del mundo.
El "Rafa Nadal Academy Slam" será, de esta manera, mucho más que una exhibición. Será el reencuentro de Nadal con una pista de tenis y, al mismo tiempo, el comienzo de las celebraciones por los 10 años de un proyecto que nació mientras el español todavía construía los últimos capítulos de una de las carreras más importantes de la historia del deporte.
Después de casi dos años fuera de las pistas, Nadal volverá a jugar. Esta vez, sin títulos en disputa, pero con una raqueta en la mano y frente a algunos de los nombres que ayudaron a escribir su historia.