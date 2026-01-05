Renata Zarazúa arranca el 2026 con triunfo de peso en Auckland
La tenista mexicana Renata Zarazúa consiguió una valiosa victoria, la primera de 2026, al imponerse en tres sets a la estadounidense Sloane Stephens en la primera ronda del torneo de Auckland, Nueva Zelanda, resultado que le permitió avanzar a la siguiente fase del certamen.
Zarazúa se impuso por 7-5, 4-6 y 6-2 tras dos horas y media de partido, en un duelo exigente ante la campeona del Abierto de Estados Unidos en 2017. La mexicana supo resistir la reacción de Stephens en el segundo set y recuperó el control en el parcial definitivo para sellar un triunfo de gran valor.
Se trató de la segunda victoria de Zarazúa sobre Stephens, luego de la conseguida en 2020 durante el Abierto de Acapulco. Con este resultado, la jugadora mexicana, ubicada en el puesto 77 del ranking WTA, sumó además su segundo triunfo ante una campeona de Grand Slam, después de haber derrotado a Madison Keys en agosto pasado sobre superficie de arcilla.
En la segunda ronda, Zarazúa enfrentará a la china Xinyu Wang, séptima preclasificada del torneo, quien remontó ante la estadounidense Caty McNally por 2-6, 6-3 y 7-5.
En otros resultados de la jornada, la española Kaitlin Quevedo logró su primera victoria en el circuito WTA al vencer a la estadounidense Peyton Stearns, octava favorita, por 6-2 y 7-5. Procedente de la fase previa, Quevedo mostró mayor ritmo competitivo y la madurez necesaria para revertir un 0-3 en el segundo set y cerrar el partido en una hora y 29 minutos. En la siguiente ronda se medirá a la belga Sofia Costoulas, quien superó a Whitney Osuigwe en tres sets.
Por su parte, la austríaca Sinja Kraus se impuso a su compatriota Julia Grabher por 6-3 y 6-3 y enfrentará en segunda ronda a la británica Francesca Jones, quien eliminó a la estadounidense Emma Navarro por 7-5, 2-6 y 6-4.