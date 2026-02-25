Renata Zarazúa, eliminada en su debut en Mérida
La mexicana Renata Zarazúa tuvo un cambio de rival 48 horas antes de su debut en el Mérida WTA 500. La estadounidense Sloane Stephens se bajó del torneo del último momento por temas personales y su nueva rival fue la australiana Priscilla Hon, quien provenía como 'lucky loser' de la clasificación.
En el papel, medirse a Hon, de 27 años y ránking 136 del mundo no parecía una dura tarea como Stephens, campeona del US Open en 2017, pero para Renata, este cambio la desbalanceó y la hizo perder en su debut por 6-2, 2-6 y 6-4, para dejar al Abierto de Mérida sin tenistas locales.
En el primer set, Zarazúa se mostró desconcentrada y nerviosa de jugar ante un público entegado a ella. Eso la llevó a, luego de empatar 2-2 la manga, perder los cuatro últimos juegos sin responder.
La mexicana no logró salvar uno solo de sus "break points” y de forma rápida dejó ir la victoria.
La mexicana se recuperó en la segunda manga y la dominó desde el principio, al tomar una cómoda ventaja de 1-3 ante una rival que cometió nueve errores no forzados, luego de su primer buen set.
En el último, el duelo se volvió parejo y llegó a un empate de 4-4, sin embargo la mexicana no supo manejar la presión y perdió sus últimos dos puntos para caer en el torneo. Han se medirá en la siguiente ronda a la italiana Jasmine Paolini, primera sembrada.
“Fue un partido duro, me preparé para jugar contra Stephens. Estaba contenta, pero me cambiaron con la que iba a jugar. Creo que amabas estábamos nerviosas por jugar, Me quedo con coraje, pero el salir hoy a la cancha fue importante”, comentó Zarazúa, tras perder.
También, la colombiana Camila Osorio vino de atrás para vencer por 6-4 y 6-3 a la indonesa Janice Tjen y clasificar a los octavos de final, en un duelo en el que remontó un inicio complicado.
Osorio comenzó el encuentro con impresiciones que permitieron a Tjen tomar una rápida ventaja; sin embargo, la colombiana ajustó y encadenó ante un público que estaba a su favor le dio la vuelta al partido para medirse en la siguiente ronda a Katie Boulter.
En otros resultados destacados, la polaca Magda Linette le ganó por 7-6(3), 6-3 a la alemana Tatjana Maria, la española Jessica Bouzas derrotó por 6-3, 6-1 a la británica Heather Watson y la española Cristina Bucsa se impuso por 6-3, 6-2 a la croata Donna Vekic, medallista de plata en París 2024.
También, la turca Zeynep Sonmez, campeona del torneo en 2024, le ganó 6-2, 6-0 a la canadiense Cadence Brace.