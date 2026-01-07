Renata Zarazúa se despide de Auckland en octavos de final
La tenista mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada en los octavos de final del torneo de Auckland, en Nueva Zelanda, tras caer en sets corridos por 7-5 y 6-4 ante la china Wang Xinyu, séptima preclasificada del certamen.
Zarazúa, ubicada en el puesto 77 del ranking WTA, no logró capitalizar sus oportunidades ante una rival que fue más efectiva en los puntos de quiebre. El encuentro, que representó el primer enfrentamiento entre ambas jugadoras, se resolvió en una hora y siete minutos.
Wang Xinyu avanzó a los cuartos de final, instancia en la que se medirá a la británica Francesca Jones, mientras que la mexicana cerró su participación en la modalidad de singles del WTA 250.
El paso de Zarazúa por Auckland forma parte de su preparación rumbo al Abierto de Australia, torneo al que accede de manera directa sin necesidad de disputar la fase de clasificación. En su debut en el certamen neozelandés, la mexicana había firmado una victoria de peso ante la estadounidense Sloane Stephens, en un partido que se extendió a tres sets.
Pese a la eliminación en individuales, Zarazúa aún mantiene actividad en el torneo, ya que continúa en competencia en la modalidad de dobles, donde participa junto a la checa Jesika Maleckova.