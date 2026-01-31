Rybakina se doctora en Australia con un segundo Grand Slam
La sangre fría de Elena Rybakina en los momentos clave acabó con la volcánica Aryna Sabalenka y la kazaja superó a la número uno del mundo y gran favorita en la Final del Abierto de Australia, en Melbourne.
Rybakina, de 26 años, ganó su segundo título del Grand Slam al imponerse a Sabalenka por 6-4, 4-6 y 6-4 y demostró ser la tenista más en forma en los últimos meses, luego de haberse llevado las Finales de la WTA ––el torneo que reúne a las mejores tenistas de la temporada–– a finales del año pasado.
La kazaja había Wimbledon en 2022, pero desde entonces solo había disputado la Final del Abierto de Australia 2023, donde perdió precisamente contra la bielorrusa Sabalenka.
"Es difícil encontrar las palabras ahora. Sé que es duro ahora, pero espero que juguemos muchas más finales en el futuro".- Elena Rybakina, ganadora
"Espero que el próximo año sea mejor para mí".- Aryna Sabalenka, finalista
El primer set fue muy igualado y cayó del lado de Rybakina al aprovechar una de las dos ocasiones que tuvo para romper el servicio de su rival.
Fue en el primer juego del partido y con ello Rybakina metió más presión a Sabalenka, que tuvo dos bolas para igualar el partido en el octavo juego, pero la kazaja las salvó y mantuvo la ventaja para poner el primer parcial en su marcador.
La dinámica del partido pudo haber cambiado en el segundo juego del segundo set, cuando Sabalenka dispuso de otras tres bolas de quiebre... pero que volvió a desperdiciar.
Rybakina parecía infalible y la igualdad se mantuvo en todo el segundo set, un escenario peligroso para Sabalenka, pero la bielorrusa logró al fin el break en el décimo juego y llevó el partido a la tercera y definitiva manga.
Remontada en el tercer set
Rybakina acusó el golpe y se colocó 3-0 abajo en el tercer set, pero cuando parecía que Sabalenka estaba cerca del título fue la propia bielourrousa quien diluyó sus aspiraciones.
La kazaja demostró fortaleza mental, ganó los siguientes cinco juegos y tomó de nuevo la iniciativa y no dejar escapar el título.
Con esta victoria, Rybakina igualará el próximo lunes su mejor clasificación WTA (3) tras unos últimos meses en los que simplemente ha sido la mejor jugadora del circuito.
AFP
Los números de la Final
ARYNA SABALENKA
JUGADORA
ELENA RYBAKINA
BIELORRUSIA
PAÍS
KAZAJISTÁN
5
ACES
6
2
DOBLES FALTAS
3
2/8
BREAK POINTS
3/6
92
PUNTOS GANADOS
92
56
PUNTOS DE SERVICIO GANADOS
62
El camino al título
Primera ronda: Kaja Juvan (6-4, 6-3)
Segunda ronda: Varvara Gracheva (7-5, 6-2)
Tercera ronda: Tereza Valentova (6-2, 6-3)
Octavos de final: Elise Mertens (6-1, 6-3)
Cuartos de final: Iga Swiatek (7-5, 6-1)
Semifinales: Jessica Pegula (6-3, 7-6)
Final: Aryna Sabalenka (6-4, 4-6 y 6-4)