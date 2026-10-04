Rybakina, número uno del tenis mundial, baja por lesión en el WTA 1000 de Wuhan

La número uno mundial, la kazaja Elena Rybakina, no competirá en el torneo WTA 1000 de Wuhan (China) debido a una lesión en un pie, anunciaron los organizadores este domingo.

El certamen, que se celebrará en poco más de una semana, es el último torneo de categoría WTA 1000 de la temporada 2026.

"Lo lamento por los aficionados que querían verme jugar. Voy a tomarme un tiempo para curarme y descansar", indicó Rybakina, de 27 años, en el comunicado difundido por el torneo a través de Instagram.

La kazaja alcanzó el número uno del mundo tras su victoria en el US Open el pasado 12 de septiembre.

El sábado cayó en la segunda ronda del WTA 1000 de Pekín, en su primer partido desde el triunfo en Nueva York y desde que escaló la cumbre del tenis.

La kazaja fue derrotada contra todo pronóstico por la armenia Alina Charaeva (N.118 mundial), por 3-6, 6-4 y 6-3.

El torneo de Wuhan se disputará del 12 al 18 de octubre sobre pista dura.