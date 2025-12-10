Sabalenka ve “injusta” la presencia de mujeres trans en la WTA
París, Francia
La número 1 del mundo Aryna Sabalenka consideró “injusto” que el circuito profesional femenino (WTA) permita a las mujeres transgénero participar en sus torneos, aunque por ahora estén prácticamente ausentes de la élite del tenis mundial.
"Es una cuestión delicada. No tengo nada en contra de ellas, pero aun así siento que tienen una enorme ventaja sobre las mujeres que no han realizado una transición de género"- Aryna Sabalenka , tenista número 1
Invitada el martes por la noche al programa del presentador británico Piers Morgan, la bielorrusa fue consultada sobre si compartía la postura de la exnúmero 1 del mundo Martina Navratilova, quien se opone a la participación de jugadoras trans en los torneos de la WTA.
“Es una cuestión delicada. No tengo nada en contra de ellas, pero aun así siento que tienen una enorme ventaja sobre las mujeres que no han realizado una transición de género”, explicó.
“Me parece sencillamente injusto para una mujer enfrentarse a jugadoras que son biológicamente hombres”, añadió.
“Una mujer trabaja toda su vida para superar sus límites y de repente tiene que enfrentarse a alguien biológicamente mucho más fuerte. No estoy de acuerdo con este tipo de cosas en el deporte”, concluyó la número 1.
Sabalenka se enfrentará el 28 de diciembre en Dubái al australiano Nick Kyrgios en un partido de exhibición denominado “La batalla de los sexos”.
La participación de mujeres transgénero en los torneos de la WTA está permitida, bajo condiciones, por el propio organismo que regula el circuito femenino.
Entre los criterios de elegibilidad, las jugadoras trans deben demostrar que su concentración de testosterona se mantuvo por debajo de 2,5 nanomoles por litro durante los últimos dos años.
También deben enviar una declaración firmada que acredite su identidad de género femenina o no binaria.
En la práctica, ninguna mujer trans ocupa actualmente posiciones relevantes en el circuito WTA.
La estadounidense Renée Richards, nacida Richard Raskind en 1934, es una de las pocas tenistas transgénero que ha competido al más alto nivel.
Tras disputar en varias ocasiones el US Open masculino en la década de 1950, vivió una segunda carrera en el circuito femenino entre finales de los años setenta y principios de los ochenta.
Después de su retiro en 1981, Richards entrenó, entre otras jugadoras, a Martina Navratilova.