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Serena y Venus Williams emocionan al mundo en su vuelta al US Open

Las hermanas Williams sufrieron una ajustada derrota en su debut en dobles en Nueva York ante más de 20 mil aficionados.

Redacción SI México

Serena y Venus Williams emocionan pero pierden en su vuelta al US Open
Serena y Venus Williams emocionan pero pierden en su vuelta al US Open / Julian Finney/Getty Images

En su primer partido juntas en el US Open desde 2022, Serena y Venus Williams sufrieron una ajustada derrota en su debut en dobles en Nueva York, que se vistió de gala para recibir de vuelta a las legendarias hermanas.

Más de 20 mil aficionados ofrecieron una enorme ovación a Serena Williams en su regreso a la pista central Arthur Ashe, donde jugó su último partido en 2022 antes de su inesperada vuelta a la competición a mediados de año.

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La china Chan Hao-Ching y la australiana Maya Joint impidieron que la fiesta fuera completa al batir a las legendarias hermanas estadounidenses por 6-3, 6-7 (6/8) y 7-6 (10/7) después de tres horas y dos minutos de una conmovedora batalla.

El público rugió con fuerza cuando Serena y Venus, de 44 y 46 años, se lanzaron por la remontada tras perder el primer set.

Las Williams brindaron espectaculares puntos que evocaron a la imparable pareja que llegó a acaparar 14 trofeos en dobles de Grand Slam.

El duelo se decidió en un supertiebreak a 10 puntos en el que las estrellas locales parecían tener el triunfo en el bolsillo al adelantarse 5-1.

Pero Chan y Joint no arrojaron la toalla y aprovecharon errores de sus rivales para aguar la gran fiesta en Nueva York.

La decepción no consiguió arrebatarles la sonrisa a las Williams, que se retiraron hacia el vestuario agradeciendo el apoyo de su afición. AFP

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