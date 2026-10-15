Sin último baile: Gael Monfils, el showman del tenis y un retiro lejos de su leyenda

El tenista francés Gael Monfils, es un “showman” que con su estilo intrépido y su carisma logró destacar en una época dominada por el “Big Four” de Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray, gracias al espectáculo que brindaba en cada partido. Para este 2026, “La Monf” preparaba un cierre de telón con un último show que deslumbrara al público. Sin embargo, la sorpresa fue que, lejos de lo que dictaba su leyenda, se retiró en secreto y sin los reflectores que le gustaba acaparar.

Previo al inicio de este año, el francés declaró que esta sería su última temporada como profesional. Su despedida estaba prevista para el mes de noviembre con una gran fiesta ante su gente en el Masters 1000 de París, torneo con el que planeaba culminar su trayectoria de más de dos décadas.

Gaël Monfils is officially a finance bro 👀💸



The Frenchman has officially retired from professional tennis pic.twitter.com/H2KFyc8Rlq — TNT Sports (@tntsports) October 14, 2026

Sin embargo, la sorpresa es que Monfils ya no podrá presentarse a dicho certamen ni a ningún otro. Todo se debe a que, sin anunciarlo públicamente, sin brindar ruedas de prensa ni ofrecer comunicados o siquiera una publicación, se descubrió que ya se encuentra formalmente retirado de las pistas.

La ITIA fue quien reveló la noticia

En sí, la noticia se supo a través de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA). Fue en su portal web donde, en el apartado de jugadores retirados, destacó el nombre de Gael Monfils, quien se puso en contacto formal con el organismo para notificar que dejaba la actividad profesional con fecha del pasado 5 de octubre.

Cabe señalar que esta decisión tomó por sorpresa incluso a los organizadores de los torneos donde estaba programado participar. Sobre por qué ya no puede tener un partido de despedida oficial.

Lo anterior, se debe a que, al estar catalogado como retirado en el registro de la ITIA, el jugador queda automáticamente fuera del programa de controles antidopaje. Por ello, tanto la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) como la ITIA le prohíben la inscripción a cualquier competencia oficial para evitar cualquier circunstancia que atente contra la integridad y la honestidad del deporte.

Ahora bien, si quisiera dar un “Último Baile” por las pistas de tenis, tendría que someterse a un proceso de medio año antes de volver a competir. Esto se debe a que, una vez tramitado el retiro, cualquier tenista que desee regresar a la actividad debe estar seis meses disponible para controles de dopaje aleatorios fuera de competición previo a disputar un partido oficial.

¿Cuándo fue entonces su último partido?

De esta manera, quedará registrado el US Open 2026 como su último torneo oficial. En aquella justa, el galo disputó su último encuentro en la segunda ronda el pasado 3 de septiembre, cayendo ante Learner Tien por parciales de 6-3, 6-4 y 6-3.

Cabe señalar que, previo al Masters 1000 de París, Monfils todavía tenía contemplada su presencia en el ATP 250 de Lyon, del 19 al 25 de octubre; sin embargo, tras concretarse su baja en los registros, también quedó fuera de dicha competición.

El legado de Monfils para el tenis

Gaël Monfils fue una figura que brilló desde su etapa en el circuito juvenil. En 2004 firmó una temporada de ensueño como junior al ganar tres Grand Slams de la categoría, el Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon. Tras dicho logro, tomó la decisión de dar el salto al profesionalismo.

A lo largo de sus 22 años de trayectoria se instaló en el Top 10 mundial en múltiples ocasiones, alcanzando en 2016 su punto más alto al ubicarse como el puesto N° 6 de la clasificación ATP.

A nivel de títulos conquistó 13 trofeos individuales, entre los que se encuentran una decena de torneos ATP World Tour 250 y tres ATP World Tour 500. Respecto a las ganancias económicas, acumuló más de 25 millones de dólares en premios, además de dejar un balance estadístico de 588 victorias por 360 derrotas.

Y aunque nunca ganó un Grand Slam en la categoría absoluta, Monfils será un tenista que quedará grabado en la memoria de la afición por su extravagancia, sus tiros de fantasía y su irreverencia para hacer de cada juego más que un simple partido, una exhibición de habilidades que, sin importar el resultado, siempre garantizó el espectáculo para la tribuna.

Un futuro lejos del tenis

Tras su último juego en el US Open, el galo declaró ante los medios que ya tiene trazado su camino lejos de las raquetas. El ahora extenista señaló que planea dedicarse al sector de las finanzas y comenzará a trabajar en gestión patrimonial para la firma suiza Alphaswiss a partir de 2027.