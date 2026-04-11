Sinner no da opción a Zverev y ya está en la final de Montecarlo
El número 2 del mundo, Jannik Sinner, se clasificó para la final del Masters 1000 de Montecarlo, tras superar claramente este sábado al alemán Alexander Zverev (N.3) por 6-1 y 6-4.
Es la tercera final consecutiva que jugará Sinner en torneos Masters 1000 (los más importantes tras los Grand Slams), luego de haber ganado ya en Indian Wells y Miami.
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El italiano, de 24 años, es el primero en alcanzar tres finales en los tres primeros Masters 1000 del año desde Novak Djokovic en 2015.
El 13er duelo entre el italiano y el alemán tuvo el mismo color que los ocho últimos: clara superioridad de Sinner ante un Zverev que no gana al N.2 de la ATP desde septiembre de 2023, en los octavos de final del US Open.
Muy agresivo desde el inicio, el italiano le rompió el saque tres veces a Zverev, que no tuvo opción alguna en el primer set.
Sinner se adjudicó la manga en 34 minutos gracias a un potente revés a dos manos imposible de devolver para el alemán.
En el segundo set, el número 3 del mundo resistió mejor, aguantó como pudo su servicio, mientras que a Sinner le costaba mucho menos hacerlo.
Zverev acabó cediendo su saque en el décimo juego, es decir, el que acabó decidiendo el triunfo del italiano tras 1h22 de juego.
Sinner, que solo ha perdido un set en sus últimos 21 partidos en Masters 1000, podría encontrarse en la final en el Principado con el número 1 del mundo y defensor del título, Carlos Alcaraz, que se enfrenta el sábado por la tarde al monegasco Valentin Vacherot (23º).
Sería el primer enfrentamiento de ambos en esta temporada y, además del título en Montecarlo, la primera gran cita de la temporada en tierra batida, estará en juego el N.1 del ranking. AFP