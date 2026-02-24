Sorpresa en Mérida: Marina Stakusic vence a Dayana Yastremska, quinta favorita
La candiense Marina Stakusic, tenista 149 del mundo y quien recibió un "wild card" para jugar en el cuadro principal, venció 6-4 y 6-3 a la ucraniana Dayana Yastremska, quinta sembrada, para dar la primera sorpresa del Mérida WTA 500.
En tan solo una hora y 27 minutos, la canadiense de 21 años, quien nunca ha entrado a la lista de las mejores 100 tenistas del mundo, se impuso al ganar el 66.7 por ciento de los puntos con sus primer servicio y aprovechar a una Yastremska errática, que cometió seis dobles faltas.
Stakusic obtuvo su primera victoria en un cuadro principal desde noviembre de 2025 y lo hizo ante una jugadora que, en el ranking 49 de la WTA, era una de las cinco favoritas para hacerse de la cuarta edición del torneo, la segunda como categoría 500.
La norteamericana se mostró solida al acertar cinco de los ocho “break points” que tuvo en el partido y con ello se encaminó al triunfo sobre la ucraniana. El triunfo la clasificó a los octavos de final, en los que se medirá a la ganadora del duelo de mañana entre la española Cristina Busca y la croata Donna Vekic, medallista olímpica de plata en París 2024.
En otro de los primeros partidos del torneo, Victoria Jiménez, de Andorra, sufrió para ganarle 6-4, 1-6 y 6-4 a la uzbeka Yulia Putinseva, en un encuentro peleado que se definió luego de dos horas y 30 minutos.
Jiménez ganó la primera manga, peleada, pero en la segunda, cayó en desconcentraciones y apenas ganó un punto, tras lo cual se recuperó en el último set para ganarle a Putinseva.
La oriunda de Andorra se enfrentará en la siguiente fase a la mejor entre la alemana Tatjana Maria y Magda Linette, octava sembrada.
También, la británica Katie Boulter echó del torneo a una de las favoritas de la afición, la brasileña Beatriz Haddad, a la que derrotó por 6-4 y 6-4.
El torneo que se juega al sur de México reparte una bolsa de premios de 1.2 millones de dólares y transcurre en una cancha dura, continuará su primera ronda el martes con una jornada que tiene como platillo principal el duelo entre la local Renata Zarazúa ante la australiana Priscillla Hon, quien sustituyó a la estadounidense Sloane Stephens, quien se bajó del certamen por motivos personales.