Tenis: Medvédev campeón más de dos años después
Almaty, Kazajistán
El ex número uno del mundo Daniil Medvédev puso fin el domingo a una espera de 882 días para conquistar su título 21 en el circuito ATP, al vencer al francés Corentin Moutet por 7-5, 4-6 y 6-3 en la final del Abierto de Almaty.
El ruso, de 29 años, no ganaba un título desde el Abierto de Italia en mayo de 2023. Desde entonces había perdido seis finales, incluyendo el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia.
“Continúa mi divertida historia de 21 títulos en 21 ciudades diferentes”, dijo Medvédev, ex campeón del US Open.
Actualmente número 14 del mundo, Medvédev tuvo problemas con los errores no forzados ante Moutet, que buscaba su primer título ATP. El ruso cometió 13 errores no forzados en los dos primeros sets, contra cuatro del francés, pero conectó tres aces en el parcial decisivo y se mantuvo sereno para cerrar el triunfo.
“No estaba muy contento con cómo había jugado en algunos momentos, pero ganar es increíble. En los puntos más importantes jugué bien”, reconoció el ruso.
Casper Ruud gana en Estocolmo
París, Francia
El noruego Casper Ruud, número 12 del mundo, se impuso el domingo en la final del ATP 250 de Estocolmo tras dominar al francés Ugo Humbert (N.25) por 6-2, 6-3.
Dominador de principio a fin, Ruud concedió apenas tres puntos en sus servicios y conquistó en Suecia el 14º título de su carrera, el segundo sobre pista dura tras el ATP 250 de San Diego en 2022.
“Lo siento por hoy, Ugo. Creo que he jugado mi mejor partido del año contra ti”, comentó el noruego tras el partido.
Ruud se llevó el primer set en apenas 30 minutos, rompiendo el servicio de Humbert en dos ocasiones. La segunda manga siguió el mismo guion: el francés volvió a perder su servicio con 2-1 en el marcador, incapaz de frenar los potentes saques del escandinavo.
El campeón del Masters 1000 de Madrid 2024 no bajó el ritmo y se impuso tras 1 hora y 8 minutos de partido.