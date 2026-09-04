Tenista Nick Kyrgios fue suspendido por consumir cocaína: así logró reducir su sanción
Nick Kyrgios quedó habilitado para regresar al circuito después de aceptar una suspensión de un mes por consumo de cocaína e ingresar a un programa de tratamiento.
El tenista australiano Nick Kyrgios quedó habilitado para regresar al circuito este viernes después de aceptar una suspensión de un mes por consumo de cocaína e ingresar a un programa de tratamiento, informó la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).
Finalista de Wimbledon en 2022, Kyrgios, de 31 años, dio positivo en un control antidopaje realizado el 22 de junio durante un torneo de la ATP en Mallorca.
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La ITIA consideró los atenuantes del caso y le impuso una sanción reducida, condicionada a su participación en un programa de tratamiento. AFP
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