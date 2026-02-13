¡Top ten con 19 años en el tenis femenil!
Doha, Catar
La canadiense Victoria Mboko se aseguró ingresar por primera vez en el Top 10 del ranking mundial a sus 19 años, después de clasificarse este viernes a la final del WTA 1000 de Doha. El logro confirma el ascenso vertiginoso de una jugadora que en menos de un año pasó de ser promesa a consolidarse entre la élite del tenis femenino.
Tras darse a conocer con su sorprendente victoria en el WTA 1000 de Montreal en el verano de 2025, la actual 13ª del mundo se impuso con autoridad por 6-3, 6-2 a la letona Jelena Ostapenko, número 24 del ranking y finalista en Doha en 2016 y 2025. Mboko mostró solidez desde el fondo de la pista y controló el ritmo del partido desde los primeros intercambios.
"Es un poco una locura. Nunca pensé que algo así me ocurriría tan rápido"- Victoria Mboko / Tenista canadiense
Nacida en Estados Unidos pero criada en Toronto, junto a sus padres —quienes emigraron desde la República Democrática del Congo en 1999—, Mboko enfrentaráeste sábado por el título a la checa Karolina Muchova, número 19 del mundo, quien remontó ante la griega Maria Sakkari por 3-6, 6-4, 6-1 para asegurar su lugar en la final.
El recorrido de la canadiense hacia la final ha sido particularmente notable. En octavos de final superó a la rusa Mirra Andreeva, y posteriormente derrotó en cuartos a la reciente campeona del Abierto de Australia, Elena Rybakina, tercera del ranking mundial. Por primera vez en su carrera, Mboko eliminó a dos jugadoras del Top 10 en un mismo torneo, reflejo de su madurez competitiva.
“Es un poco una locura. Nunca pensé que algo así me ocurriría tan rápido”, declaró Mboko tras asegurar su ingreso al Top 10. “Es bonito ver ese número. Estoy bastante contenta”, añadió la canadiense, quien el lunes aparecerá como novena del mundo si gana el título o décima si cae en la final.
La joven tenista ha demostrado una notable eficacia en instancias decisivas. Mboko ha ganado las cuatro semifinales que ha disputado en el circuito WTA, una muestra de su fortaleza mental y capacidad para competir bajo presión en los escenarios más exigentes.
El duelo por el título representará una nueva prueba frente a una rival experimentada. Muchova, de 29 años, disputará la séptima final de su carrera en el circuito principal y buscará conquistar su segundo título, tras el obtenido en Seúl en 2019, además de regresar al primer plano tras su final en el WTA 1000 de Pekín 2024.
Más allá del resultado, el torneo marca un punto de inflexión en la trayectoria de Mboko. Su irrupción en el Top 10 a una edad tan temprana confirma el surgimiento de una nueva protagonista en el tenis mundial y anticipa una carrera con potencial para marcar una época en el circuito femenino.