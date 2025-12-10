Una nueva alianza acelera el futuro del tenis femenino
A partir de 2026, la marca alemana Mercedes-Benz se convierte en Socio Principal y Socio Automotriz Exclusivo de la WTA, la Women’s Tennis Association (Asociación de Tenis Femenino), una de las organizaciones deportivas femeninas más importantes del mundo. La alianza, anunciada en Stuttgart, marca el nacimiento del “WTA Tour – driven by Mercedes-Benz”, un proyecto que comenzará oficialmente el 1 de enero de 2026.
Mercedes-Benz busca reforzar su vínculo histórico con el deporte mientras impulsa el crecimiento global del tenis femenino. La WTA, por su parte, obtiene un socio capaz de ampliar su presencia internacional, atraer nuevas audiencias y fortalecer su impacto competitivo y mediático. Ambas instituciones comparten una visión que trasciende el deporte: promover el empoderamiento femenino e inspirar a nuevas generaciones en todo el mundo.
A partir de 2026, Mercedes-Benz tendrá presencia oficial en los torneos WTA 1000, 500 y 250, donde desplegará experiencias exclusivas para jugadoras, aficionados e invitados de la marca. La colaboración incluirá flotas de vehículos para traslados oficiales, activaciones premium y experiencias de manejo personalizadas, elementos que refuerzan el carácter aspiracional del tenis femenino.
Para la WTA, esta alianza representa un punto de inflexión. Marina Storti, CEO de WTA Ventures, destacó que Mercedes-Benz comparte los valores esenciales del tenis femenino: disciplina, resiliencia, excelencia y una búsqueda constante de progreso. Mercedes-Benz, a su vez, encuentra en la WTA una plataforma global que refleja su identidad y su compromiso con la innovación.
El anuncio reunió a figuras icónicas como Billie Jean King, fundadora de la WTA, quien celebró el acuerdo como un paso histórico para el desarrollo del deporte femenino. También estuvieron presentes Coco Gauff, nueva embajadora global de Mercedes-Benz y Roger Federer, reforzando el carácter internacional del proyecto.
La automotriz tendrá presencia en aproximadamente 30 torneos durante 2026 y ampliará su participación en 2027. Su debut oficial ocurrirá en el Mubadala Abu Dhabi Open y el Ostrava Open, donde Mercedes-Benz introducirá vehículos oficiales, experiencias exclusivas y presencia integral en la identidad visual del evento.
Con este acuerdo, la WTA asegura estabilidad comercial y una visibilidad global renovada, mientras Mercedes-Benz consolida su posición como un actor clave dentro del deporte femenino. La alianza marca el inicio de una etapa donde el tenis femenino se acerca más que nunca al estándar de las grandes propiedades deportivas del mundo.
En un contexto donde las asociaciones ya no solo buscan exposición, sino impacto cultural, Mercedes-Benz y la WTA inauguran una nueva era: una donde el tenis femenino adquiere una dimensión global inédita y donde el respaldo de una de las marcas más prestigiosas del planeta redefine su futuro.