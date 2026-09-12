US Open 2026: Ben Shelton desafiará a Alexander Zverev en la final
En su primera final de Grand Slam, el estadounidense Ben Shelton pugnará el domingo frente al alemán Alexander Zverev por un título del US Open que el tenis local lleva 23 años esperando.
Zverev, primer sembrado por la baja de Jannik Sinner, puso pie en su tercera final de Grand Slam seguida con un claro triunfo ante el ruso Karen Khachanov.
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Las emociones en Nueva York estaban reservadas para la segunda semifinal, en la que Shelton salió victorioso de un duelo con su compatriota y amigo Frances Tiafoe.
El zurdo de Atlanta, noveno del ranking mundial, remontó un set en contra para imponerse a Tiafoe (12º) por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5.
Shelton, verdugo en cuartos de final del campeón Carlos Alcaraz, es apenas el segundo finalista local en dos décadas, después de que Taylor Fritz sucumbiera en 2024 frente a Jannik Sinner.
El domingo peleará por el primer título masculino estadounidense desde el de Andy Roddick en 2003, que también es el último de Grand Slam que conquistó el país.
"Espero que el domingo vengan a apoyarme. Hagamos esto por Estados Unidos", pidió Shelton al público de la pista central.
Estados Unidos veía este US Open como una oportunidad inmejorable para dejar el título en casa por la baja por lesión de Sinner, número uno mundial, y la inactividad de más de cuatro meses con la que se presentó Alcaraz.
Shelton, reciente campeón del Masters 1000 de Montreal, era la gran apuesta después de su exhibición en la épica victoria ante Alcaraz, que culminó a las tres y media de la madrugada.
Este viernes volvió a desplegar su imperial servicio, con misiles de hasta 240 km/h y 20 aces, para dominar un duelo repleto de emociones entre dos amigos que ansiaban su primera final en Nueva York.
"He madurado, estoy más enfocado, sé cuál es mi trabajo y mis objetivos y estoy comprometido con ellos", dijo Shelton sobre las diferencias con su primer intento fallido en las semifinales de 2023 ante Novak Djokovic.
El choque coincidió con la conmemoración del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, a cuyas víctimas se rindió tributo con un minuto de silencio.
Las gradas estuvieron repletas de leyendas del deporte como Serena Williams y Ronaldo, los actores Ben Stiller y Elle Fanning y la estrella de los New York Knicks, Jalen Brunson.
Shelton se sacudió los nervios del arranque y, tras ceder el primer set, dominó desde el fondo con su descomunal pegada y se atrevió también a emplear otros recursos de su juego.
Tiafoe, favorito de la grada desde hace años, soportó en pie el empuje de Shelton hasta que, al borde de la derrota, no pudo mantener el servicio y se condenó con una devastadora doble falta.
En la primera semifinal, Zverev cumplió los pronósticos frente a Khachanov por 6-3, 7-6 (9/7) y 7-6 (8/6).
El alemán, que resistió dos pelotas de Khachanov para anotarse el tercer set, consolidó su triunfo en dos ajustados tiebreaks en los que tuvo que remontar desventajas.
Zverev, de 29 años, jugará el domingo su tercera final de Grand Slam consecutiva, tras alzar su primera corona en Roland Garros y caer ante Sinner por el título de Wimbledon.
A sus 29 años, el alemán está firmando la mejor temporada de su carrera y podría cerrarla con una cosecha mayor de Grand Slams que los gigantes Sinner y Alcaraz.
Afectados por lesiones, el italiano y el español se han conformado con un título cada uno.
"A veces las cosas caen de tu lado. Estuve tan cerca tantas veces y quizás esta vez Dios dijo: 'Este va a ser tu año'", dijo Zverev sobre una campaña en la que podría incluso amenazar el número uno mundial de Sinner.
El domingo también podrá sacudirse los fantasmas de su debacle en la final de 2020, cuando se dejó remontar dos sets por el austriaco Dominic Thiem.
"Era mi primera final de Grand Slam. No tenía experiencia. Todavía era un chico joven, todo es diferente", recordó ante la prensa. AFP