US Open 2026: El regreso de Carlos Alcaraz ante Roman Safiullin en un escenario impredecible
El US Open 2026 arranca en Flushing Meadows envuelto en un clima de absoluta incertidumbre.
Tras la impactante y prematura eliminación de Novak Djokovic en primera ronda frente a Mariano Navone en un maratón de cinco sets, sumada a la baja confirmada del actual número uno del mundo, Jannik Sinner, por una lesión de rodilla, el cuadro masculino ha quedado huérfano de sus máximos referentes recientes.
En este ecosistema fracturado, todas las miradas convergen en el español Carlos Alcaraz, actual número tres del ranking ATP y bicampeón del torneo, quien debuta este lunes 31 de agosto ante el ruso Roman Safiullin en el Estadio Arthur Ashe.
Un retorno marcado por 138 días de inactividad
El principal obstáculo de Alcaraz no se encuentra únicamente al otro lado de la red, sino en su propia inactividad.
El murciano regresa a la competición de individuales tras una ausencia de más de cuatro meses provocada por una lesión en su muñeca derecha, sufrida a mediados de abril en el torneo de Barcelona.
Para acelerar su reprogramación neuromotora y proteger la articulación de futuras recaídas, su equipo integró un innovador método clínico bajo la influencia del especialista Paul Dorochenko: entrenar con el ojo derecho ocluido.
Esta restricción visual obliga al cerebro a potenciar la visión dinámica y el uso de la visión periférica, agilizando la lectura táctica de la bola para asegurar que el punto de impacto ocurra siempre por delante del cuerpo, evitando así correcciones bruscas que comprometan la muñeca.
A nivel técnico, Alcaraz estrena en un Grand Slam una nueva dinámica en su banquillo.
Tras separar su camino profesional del de Juan Carlos Ferrero de cara a esta temporada 2026, el prodigio español asume este reto bajo la tutela de Samuel López.
Este cambio ha buscado priorizar un enfoque de trabajo más comunicativo y menos rígido, con el fin de mantener viva la ambición del tenista y ayudarle a procesar el peso psicológico de las expectativas.
El peligro balístico de Roman Safiullin
Lejos de representar un trámite, el cruce contra Roman Safiullin (número 98 del mundo) es considerado un debut trampa de altísimo riesgo.
El ruso viene de consolidar una peligrosa reputación en los torneos mayores, habiendo alcanzado recientemente los octavos de final en Wimbledon, donde dejó en el camino a rivales de la talla de Andrey Rublev.
A nivel táctico, Safiullin es el arquetipo del jugador hiper-ofensivo: golpea la bola muy plana, en fase ascendente y asumiendo máximos riesgos para robarle tiempo de preparación a su oponente.
El historial de enfrentamientos (H2H) ilustra una paridad absoluta: 1-1 en partidos y 2-2 en sets.
Safiullin ya demostró su capacidad para explotar la falta de ritmo del español cuando lo venció en sets corridos en la pista rápida del Masters de París 2023.
Sin embargo, Alcaraz ajustó su estrategia en su último cruce durante los Juegos Olímpicos de París 2024, derrotándole por 6-4 y 6-2 mediante un uso inteligente del efecto y variaciones de altura para desestabilizar la base de golpeo del ruso.
La estadística avanzada respalda fuertemente a Alcaraz en Nueva York.
En la Era Abierta, el español ostenta el porcentaje de victorias más alto de la historia del US Open con un estratosférico 88,9% (24 triunfos por 3 derrotas). No obstante, el contexto del ranking ATP ejerce una presión implacable: Alcaraz defiende la monumental cifra de 3.000 puntos en esta etapa del calendario, derivados de sus coronas de 2025 en Cincinnati y el US Open.
Con el alemán Alexander Zverev habiéndole arrebatado el puesto número dos mundial (8.480 puntos frente a los 8.160 del español), cualquier tropiezo temprano podría desencadenar una caída más pronunciada en la clasificación.
Este enfrentamiento inaugural medirá las capacidades de Alcaraz de superar a un rival intrínsecamente peligroso y servirá también como el termómetro definitivo sobre si el bicampeón español está preparado para dominar el Grand Slam más impredecible de las últimas décadas.